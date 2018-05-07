Эксперты прокомментировали кандидатуру Медведева на пост премьера

В экспертной среде достаточно активно шли обсуждения темы возможной новой кандидатуры

Вряд ли кто-то сейчас сомневается, что Дмитрий Медведев вновь станет премьером. На рассмотрение Думы его кандидатуру внес Владимир Путин, а большинство в Думе составляет «партия власти» «Единая Россия».

Фото с сайта premier.gov.ru

Хотя некоторые эксперты предполагали, что данный пост займет другой политик, их прогнозы не оправдались. Почему Владимир Путин вновь выдвинул кандидатуру Медведева?

На этот вопрос порталу KM.RU отвечают заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов и декан факультета социологии и политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов.

- Сенсации не произошло. Медведев – ближайший соратник действующего президента, и в его назначении нет ничего неожиданного. Действительно, последние два месяца в экспертной среде достаточно активно шли обсуждения темы возможной, новой кандидатуры, однако примерно месяц назад доминирующем мнением стало то, что Медведев будет переназначен, говорит Владимир Шаповалов.

Владимир Шаповалов в эфире телеканала «Царьград». Стоп-кадр видео в youtube

Что это означает? Первое - это сигнал о преемственности той политики, которую проводит правительство, и курс власти в значительной степени сохранится.

Второе – это свидетельство доверия президента к премьеру Медведеву. Очевидно, что в персональном составе правительства проведут изменения, но существующая политика будет пролонгирована.

Вместе с тем, Дмитрий Анатольевич всегда демонстрировал качества политика, ориентированного на инновационный тип мышления. Значит, модернизация курса правительства возможна, при безусловном сохранении его основ. На этот момент хотелось бы обратить внимание.

Третье. Назначение премьер-министром лидера партии «Единой России» говорит о том, что партия остается правящей и формально как имеющая большинство в Думе, и фактически, сохраняя в своих рядах главу правительства. Значит, политическая конструкция, выстраиваемая несколько лет, сохраняется, и партия по сути контролирует и законодательную, и в определенной степени исполнительную власть.

Почему я употребляю термин «в определенной степени»? Потому что у нас нет сейчас традиции формирования правительства парламентского большинства.

Общий вывод: назначение Медведева свидетельствует о том, что ближайшие годы президентского срока Владимира Путина будут относительно спокойными в смысле политических подвижек и рокировок. Эти годы будут посвящены реализации социально-экономической программы. Вопрос о будущем политической конфигурации отложен на неопределенное время.

- Медведев является очень удобным партнером Путина, как бы прикрывая президента от негатива, аккумулируя негатив на своей персоне, считает декан факультета социологии и политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов. К тому же он ассистирует президенту в реализации политического и социально-экономического курса.

Александр Шатилов в эфире телеканала «День-тв». Стоп-кадр видео в youtube

С учетом падения цен на нефть и жесткого внешнего давления надо отдать должное Медведеву, что в целом он как глава правительства со своими обязанностями справлялся.

К тому же Путин позитивно относится к людям, которые его поддержали в трудную минуту; вспомните проект «преемник». Либеральная общественность говорила о кандидатуре Кудрина, но было ясно, что его вряд ли на эту должность поставят.

Таким образом, премьер будет скорее технократическим. Отмечу, что ряд тяжеловесов либерального направления, видимо, уходят со своих постов. Я говорю о Дворковиче и Шувалове. Либералы серьезный понесли урон, который не компенсируется повышением статуса Силуанова. Он вроде бы идет первым вице-премьером и будет шире курировать экономику, однако это системный либерал, и свои идеологические предпочтения он не распространяет на сферу исполнения своих должностных полномочий. Он удобен Медведеву и не будет заниматься политикой.

