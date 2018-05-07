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Почти 90% россиян заявили о необходимости перемен в стране

09:21 7.05.2018
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Почти 90% жителей россии уверены, что России нуждны преобразования, пишет РИА Новости со ссылкой на результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно результатам проведенного опроса, 59% россиян считают, что стране нужны перемены в большей части сфер. Порядка 30% респондентов считают, что России нужны изменения только в некоторых сферах общественной жизни. Лишь 2% опрошенных заявили, что стране не нужны никакие преобразования и 9% затруднились с ответом.

При этом, поддержка Владимира Путина как главы государства находится на очень высоком уровне, близком к историческому максимуму — 82%.

«Общественнй запрос, обращенный к нему — это запрос на глубокие перемены в жизни нашего общества. Именно от президента избиратели ждут перемен, которые должны пойти на пользу не узким группам, а широким слоям россиян», - резюмируют социологи результаты опроса.

Темы: Общественно-политическая жизнь в России, Общественное мнение, Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ)
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Комментарии читателей
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07.05.2018, 15:25
Гость: ???

Еще остались те кто верит в перемены, которые нужны России? Я нет.
Если и будут перемены, то косметические, которые никак не повлияют, на улучшение жизни россиян.
07.05.2018, 14:22
Гость: алекс

НИКАКИХ ПЕРЕМЕН НЕ БУДЕТ!!! Ишь размечтались! Будет тот же СОЦИАЛ-ДАРВИНИЗМ, смягченный для некоторых богоизбранных кумовством и приблатненностью к власти.....Низшему же сословию предписывается только лишь ПАХАТЬ!ПАХАТЬ!И ЕЩЕ РАЗ ПАХАТЬ за минимальную зарплату,а лучше только лишь за скудную пайку лет до 65,а потом сразу сдохнуть,что бы не разорять бюджет отечества.
07.05.2018, 14:14
Гость: Павел__

Ну зато форумный кирилл наконец-то будет счастлив - ведь у России снова появится официальный царёк, а не "президент".
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