Почти 90% россиян заявили о необходимости перемен в стране

Почти 90% жителей россии уверены, что России нуждны преобразования, пишет РИА Новости со ссылкой на результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно результатам проведенного опроса, 59% россиян считают, что стране нужны перемены в большей части сфер. Порядка 30% респондентов считают, что России нужны изменения только в некоторых сферах общественной жизни. Лишь 2% опрошенных заявили, что стране не нужны никакие преобразования и 9% затруднились с ответом.

При этом, поддержка Владимира Путина как главы государства находится на очень высоком уровне, близком к историческому максимуму — 82%.

«Общественнй запрос, обращенный к нему — это запрос на глубокие перемены в жизни нашего общества. Именно от президента избиратели ждут перемен, которые должны пойти на пользу не узким группам, а широким слоям россиян», - резюмируют социологи результаты опроса.