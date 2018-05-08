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Путин назвал заслуги Медведева на посту главы правительства

16:57 8.05.2018
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
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Правительству под председательством Дмитрия Медведева удалось сохранить возможности для развития страны, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Несмотря на все эти сложности, правительству удалось решить не только неординарные экстренные задачи, но и при этом сохранить перспективы развития, постоянно наращивать эти возможности, нацеленные на среднесрочную и более отдаленную перспективу", - сказал Путин на пленарном заседании Госдумы.

Он рассказал, что последние шесть лет были сложными, так как Россия и весь мир столкнулись с новыми вызовами.

"Прежде всего, надо утвердить председателя правительства. И еще раз обращаюсь к вам, ко всем депутатам и представителям всех фракций, хотя Дмитрий Анатольевич представляет ведущую фракцию в парламенте. Тем не менее, я обращаюсь ко всем фракциям - прошу поддержать мое предложение о назначении на должность председателя правительства РФ Медведева Дмитрия Анатольевича", - цитирует Путина "Интерфакс". 

Президент сообщил, что последние год-полтора Медведев и некоторые члены администрации, правительства работали над программой, которая была изложена в президентском указе, подписанном вчера.

"Это та самая программа, которую все мы с вами должны будем реализовывать. В том числе Медведев это делал со своими подчиненными и сотрудниками администрации. Считаю вполне логичным, чтобы эта команда и реализовывала эти планы", - отметил Путин.

7 мая Владимир Путин подписал указ "О сложении полномочий правительством Российской Федерации", в этот же день президент внес в Госдуму кандидатуру Медведева.

Темы: Правительство России, Владимир Путин, Дмитрий Медведев
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Комментарии читателей
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08.05.2018, 21:37
Гость: О как- эти возможности, нацеленные на среднесрочную

и более отдаленную перспективу",==
Страшно далеки они от народа.

Мы живем здесь и сейчас, устали от перспектив .
Как там у классика:Вынесет всё - и широкую, ясную
Грудью дорогу проложит себе.
Жаль только - жить в эту пору прекрасную
Уж не придется - ни мне, ни тебе.

ЗЫ. Может другой на месте премьера лучше решал бы ближние и дальние ...вызовы.
Щас отдаст в частные руки что ещё не отдано , оцифрует что не оцифровано.
08.05.2018, 21:30
Гость: Удивленный

... не личико, а рост!
08.05.2018, 20:51
Гость: Трезвому от изрядно патриотично ориентированного

Команда из производства, долой юристов и товароведов? Вы наверное от кодировки замкнулись слегка. Вы не с того края хотите разгребать эту клоаку. Запомните, ВАМ НЕ ВЕРНУТ ни копейки эти бандиты. С новыми людьми, выкидышами ЕГЭ, вы тем более ничего не построите.
1) Во всех(!) организациях ввести ПРОФСОЮЗ (или городские профсоюзы) вместе с
а) грамотным юристом (можно со стороны из фирмы);
б) ючредить фонд взаимопомощи с грамотным финансистом (можно со стороны);
г) ючредить фонд социальных гарантий
Это в первую очередь ЗАЩИТИТ ЧЕЛОВЕКА ТРУДА! Это позволит обанкротить всякие МФО, к(в)редитные банки, уберет спекулянтов. Позволит вкладывать деньги в НОВЫЕ организации ТОГО ЖЕ ПРОФИЛЯ С ТОЙ ЖЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, но уже НА КОЛЛЕКТИВНОЙ ОСНОВЕ, что в дальнейшем обанкротит нерадивых (частных) работодателей (капиталистов).
Взымать на профсоюз ДЕНЬГИ РАБОТОДАТЕЛЯ. Если работодатель отказывается, то "внутреннюю" (секретную) информацию о откатах, взятках, хищениях, браке РАЗГЛАШАТЬ ПУБЛИЧНО (да. да - шантаж).
Для этого возродить:
2) Школа НАРОДНОГО КОРРЕСПОНДЕНТА
а) курсы оператора ЭВМ
б) курсы SEO маркетинга и интернет рекламы в т.ч. SMM
в) курсы сетевой информации, сайтостроения, с основами журналистики
Это даст возможность вытупать публично. А также:
3) ФОНД НАРОДНОГО РЕФЕРЕНДУМА
независимой аполитичной структуры с ЕСИА о мобильной блокировке или гарантированного прохода законопроектов, отзыва депутатов, возбуждении уголовных дел на "неприкосновенных". (100 тыс голосов)
С уважением,
А.Шер
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