Путин назвал заслуги Медведева на посту главы правительства
Правительству под председательством Дмитрия Медведева удалось сохранить возможности для развития страны, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Несмотря на все эти сложности, правительству удалось решить не только неординарные экстренные задачи, но и при этом сохранить перспективы развития, постоянно наращивать эти возможности, нацеленные на среднесрочную и более отдаленную перспективу", - сказал Путин на пленарном заседании Госдумы.
Он рассказал, что последние шесть лет были сложными, так как Россия и весь мир столкнулись с новыми вызовами.
"Прежде всего, надо утвердить председателя правительства. И еще раз обращаюсь к вам, ко всем депутатам и представителям всех фракций, хотя Дмитрий Анатольевич представляет ведущую фракцию в парламенте. Тем не менее, я обращаюсь ко всем фракциям - прошу поддержать мое предложение о назначении на должность председателя правительства РФ Медведева Дмитрия Анатольевича", - цитирует Путина "Интерфакс".
Президент сообщил, что последние год-полтора Медведев и некоторые члены администрации, правительства работали над программой, которая была изложена в президентском указе, подписанном вчера.
"Это та самая программа, которую все мы с вами должны будем реализовывать. В том числе Медведев это делал со своими подчиненными и сотрудниками администрации. Считаю вполне логичным, чтобы эта команда и реализовывала эти планы", - отметил Путин.
7 мая Владимир Путин подписал указ "О сложении полномочий правительством Российской Федерации", в этот же день президент внес в Госдуму кандидатуру Медведева.