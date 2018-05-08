Генпрокуратура констатировала увеличение нарушений на госзакупках

Количество требований по искам о нарушениях на госзакупках вырасла с 267 млн руб. до 1 млрд 207 млн руб. - такую информацию приводи Генпрокуратура, отмечая тендецию: число выявленных нарушений увеличилось.

На тысячу человек увеличилось количество виновных лиц, которые были привлечены к административной и дисциплинарной отвественности. Наиболее «проблемными» регионами с точки зрения нарушения законодательства закупок стали Республика Марий Эл, Архангельская и Магаданская области. Чаще всего, нарушения связаны с противоречащими закону правовыми актами.

«Одним из основных рисков остается необоснованное заключение контрактов с единственным поставщиком, что нарушает конкурентные механизмы и права добросовестных участников. Такие нарушения характерны для всех уровней государственных и муниципальных заказчиков», - сообщают в Генпрокуратуре. Подчеркивается, что злоумышленники используют прием дробления заказа, а нарушения коррупционной направленности связаны с конфликтом интересов, сообщает «Право.ру».

Ранее Счетная палата установила увеличение нарушений на госзакупках вдвое, при этом аудиторы отметили - закупкам нужны дополнительные формы контроля. Всего за 2017 год аудиторы выявили 2178 нарушений при проведении торгов на общую сумму 104,6 млрд руб., а годом ранее, нарушений было 823 на общую сумму 48,8 млрд руб.