Власти Москвы разрешили проведение акции в защиту интернета

Правительство Москвы и инициативная группа граждан пришли к консенсусу относительно массовой акции в защиту интернета в ближайшее воскресенье, 13 мая, на проспекте Академика Сахарова, пишет "Интерфакс" со ссылкой на главу столичного департамента региональной безопасности Владимира Черникова.

"Организаторы прислали свое согласие на проведение мероприятия "В защиту интернета" в воскресенье на внешней стороне проспекта Академика Сахарова. Акция начнется в 14:00, заявленная численность участников - до 5 тыс. человек", - рассказал Черников.

По его словам, ранее группа граждан направила в мэрию Москвы уведомление о проведении этой акции в центре города, власти предложили альтернативный вариант, на который организаторы и согласились.

30 апреля в Москве прошла акция в поддержку мессенджера Telegram. По данным полиции, она собрала 7,5 тыс. человек, а по данным организаторов - порядка 12 тыс. человек. Ее участники выступили с требованиями прекратить блокировку Telegram до 5 мая, отменить законы, ограничивающие свободу интернета, а также отправить главу Роскомнадзора Александра Жарова в отставку и ликвидировать ведомство.

Аналогичная акция состоялась в Петербурге 1 мая. Недовольные блокировкой мессенджера горожане собрались у дома 5/3 на Лиговском проспекте, где обычно формируется хвост общей первомайской колонны. Они двигались в составе большой колонны "Марша в защиту Петербурга", куда также вошли Объединение перевозчиков России, представители партии "Яблоко" и эсеры. Организатором акции выступила "Либертарианская партия России".

Таганский суд Москвы 13 апреля решил заблокировать Telegram на территории России из-за его отказа передать ФСБ ключи шифрования. 16 апреля Роскомнадзор направил операторам связи информацию об ограничении доступа к Telegram. Однако несмотря на усилия по блокировке мессенджера, Telegram пока частично сохраняет работоспособность в Рунете.