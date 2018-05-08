]]> ]]>
Главная В России Новости

Власти Москвы разрешили проведение акции в защиту интернета

14:03 8.05.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
Материалы по теме:

Правительство Москвы и инициативная группа граждан пришли к консенсусу относительно массовой акции в защиту интернета в ближайшее воскресенье, 13 мая, на проспекте Академика Сахарова, пишет "Интерфакс" со ссылкой на главу столичного департамента региональной безопасности Владимира Черникова.

"Организаторы прислали свое согласие на проведение мероприятия "В защиту интернета" в воскресенье на внешней стороне проспекта Академика Сахарова. Акция начнется в 14:00, заявленная численность участников - до 5 тыс. человек", - рассказал Черников.

По его словам, ранее группа граждан направила в мэрию Москвы уведомление о проведении этой акции в центре города, власти предложили альтернативный вариант, на который организаторы и согласились.

30 апреля в Москве прошла акция в поддержку мессенджера Telegram. По данным полиции, она собрала 7,5 тыс. человек, а по данным организаторов - порядка 12 тыс. человек. Ее участники выступили с требованиями прекратить блокировку Telegram до 5 мая, отменить законы, ограничивающие свободу интернета, а также отправить главу Роскомнадзора Александра Жарова в отставку и ликвидировать ведомство.

Аналогичная акция состоялась в Петербурге 1 мая. Недовольные блокировкой мессенджера горожане собрались у дома 5/3 на Лиговском проспекте, где обычно формируется хвост общей первомайской колонны. Они двигались в составе большой колонны "Марша в защиту Петербурга", куда также вошли Объединение перевозчиков России, представители партии "Яблоко" и эсеры. Организатором акции выступила "Либертарианская партия России".

Таганский суд Москвы 13 апреля решил заблокировать Telegram на территории России из-за его отказа передать ФСБ ключи шифрования. 16 апреля Роскомнадзор направил операторам связи информацию об ограничении доступа к Telegram. Однако несмотря на усилия по блокировке мессенджера, Telegram пока частично сохраняет работоспособность в Рунете.

Темы: Москва, Акции протеста и демонстрации в России, Интернет в России, Интернет и сети
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.