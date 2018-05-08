Названа предварительная причина крушения российского вертолета в Сирии

В ночь на 7 мая вертолет Ка-52 "Аллигатор" воздушно-космических сил России потерпел крушение при выполнении планового полета над восточными районами Сирийской Арабской Республики. Оба летчика погибли, их тела доставлены на аэродром базирования, сообщает РИА Новости.

По предварительной информации Министерства обороны России, причиной крушения российского вертолета могла стать техническая неисправность.

По неофициальной информации источников “Коммерсанта”, Ка-52 был сбит при патрулировании восточных территорий Сирии в ходе обстрела из ПЗРК, оказавшейся в распоряжении радикальных исламистов.

Но ряд экспертов полагают, что на данный момент недостаточно информации для того, чтобы однозначно рассматривать данную версию.

В частности, как заявили эксперты Telegram-канала Directorate 4, отслеживающего активности террористов, пропагандистские ресурсы запрещенной в России группировки ИГ ничего не сообщали о подобных атаках, хотя джихадисты достаточно быстро сообщают о фактах применения ПЗРК против авиации противника, тем более, если цель была успешна поражена.

Это седьмая по счету потеря вертолета ВКС с момента начала сирийской кампании в марте 2016 года и первая — для Ка-52.