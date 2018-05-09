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Колонна военной техники выстроилась у Красной площади

09:17 9.05.2018
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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В Сети опубликованы кадры военной техники, которая готова выйти на Красную площадь для участия в Параде Победы. Очевидцы уже делятся своими впечатлениями.

На кадрах видна тяжелая техника на платформе «Армата», танки, БМД, БТР, «Тигры» и многие другие образцы. После торжественного марша они продвинутся от Красной площади в сторону Васильевского спуска, Кремлевской набережной, на Арбат, а затем на Садовое кольцо.

В этом году в параде впервые будут участвовать истребители Су-57 и гиперзвуковые комплексы «Кинжал». Ожидается сразу несколько премьер — боевая машина поддержки танков «Терминатор», новейшие роботы «Уран-6» и «Уран-9». На специальных платформах проедут беспилотники «Корсар» и «Катран».

Финальным аккордом по традиции станет выступление оркестра. Он покинет площадь под марш «Прощание славянки».

В среду, 9 мая, на Красной площади состоится Парад Победы в честь 73-й годовщины окончания Великой Отечественной Войны. Начало праздника — в 10:00 мск.

Ранее российские космонавты поздравили россиян с Днем Победы с борта МКС. На дежурстве находятся Антон Шкаплеров, Олег Артемьев, американские астронавты Скотт Тингл, Ричард Арнольд, Эндрю Фойстел, а также японский астронавт Норишиге Канаи.
 

Темы: История Великой Отечественной войны, История СССР, Память о Великой Отечественной войне, Праздничные дни и памятные даты в России
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Комментарии читателей
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09.05.2018, 14:09
Гость: москвичка

Ух ты! У меня пенсия меньше, чем стоимость чайной ложечки Сечина.
Жирные коты зажрались.
09.05.2018, 11:03
Гость: Карл Маркс

Ветеранам ВОВ дали по 10 тыс. руб. Походная чайная ложечка( закупали в вертолет- нам в самолете дают пластмасслвую за 30 коп.) главы госкомпании Сечина стоит 12 тыс руб.
Воры приватизировали Победу.
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