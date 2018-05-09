Колонна военной техники выстроилась у Красной площади

В Сети опубликованы кадры военной техники, которая готова выйти на Красную площадь для участия в Параде Победы. Очевидцы уже делятся своими впечатлениями.

На кадрах видна тяжелая техника на платформе «Армата», танки, БМД, БТР, «Тигры» и многие другие образцы. После торжественного марша они продвинутся от Красной площади в сторону Васильевского спуска, Кремлевской набережной, на Арбат, а затем на Садовое кольцо.

В этом году в параде впервые будут участвовать истребители Су-57 и гиперзвуковые комплексы «Кинжал». Ожидается сразу несколько премьер — боевая машина поддержки танков «Терминатор», новейшие роботы «Уран-6» и «Уран-9». На специальных платформах проедут беспилотники «Корсар» и «Катран».

Публикация от Константин (@constttantin) 8 Май 2018 в 8:57 PDT

Финальным аккордом по традиции станет выступление оркестра. Он покинет площадь под марш «Прощание славянки».

В среду, 9 мая, на Красной площади состоится Парад Победы в честь 73-й годовщины окончания Великой Отечественной Войны. Начало праздника — в 10:00 мск.

Ранее российские космонавты поздравили россиян с Днем Победы с борта МКС. На дежурстве находятся Антон Шкаплеров, Олег Артемьев, американские астронавты Скотт Тингл, Ричард Арнольд, Эндрю Фойстел, а также японский астронавт Норишиге Канаи.

