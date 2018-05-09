Совфед осудил драку радикалов с участниками «Бессмертного полка» в Киеве

Российские сенаторы осудили потасовку украинских националистов с участниками патриотической акции «Бессмертный полк» в Киеве, назвав эти провокационные действия полным попустительством со стороны украинской власти. Такое заявление сделал член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT.

Он выразил надежду, что ситуация на Украине изменится с приходом нового руководства. На Украине все больше людей говорят о необходимости восстановления дружеских связей с соседом и такое понимание лишит киевских чиновников почвы под ногами.

"Постепенно это приведет к тому, что руководство Украины не будет иметь почву для того, чтобы находиться у власти", - сказал Цеков.

Цеков также прокомментировал слова президента Петра Порошенко о том, что акция «Бессмертный полк» якобы является частью гибридной войны России.

По его мнению, этот руководитель хотел бы переписать историю и создать Украину с нуля, «отказавшись от прошлого». Подобным заявлениями Порошенко подчеркивает только свою глупость.

В его задачи входит развитие и поддержка исторической памяти, но он «ведет гибридную войну со своим народом, запрещая отечественную историю, русский язык и культуру», — напомнил Цеков.

Ранее украинские радикалы попытались отнять у женщины портрет с родственником-фронтовиком. За нее заступился мужчина, который в ходе потасовки получил травму носа. Дежурившие медработники Красного креста осмотрели его и вскоре отпустили.