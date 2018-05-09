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Совфед осудил драку радикалов с участниками «Бессмертного полка» в Киеве

13:59 9.05.2018
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Российские сенаторы осудили потасовку украинских националистов с участниками патриотической акции «Бессмертный полк» в Киеве, назвав эти провокационные действия полным попустительством со стороны украинской власти. Такое заявление сделал член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT.

Он выразил надежду, что ситуация на Украине изменится с приходом нового руководства. На Украине все больше людей говорят о необходимости восстановления дружеских связей с соседом и такое понимание лишит киевских чиновников почвы под ногами.

"Постепенно это приведет к тому, что руководство Украины не будет иметь почву для того, чтобы находиться у власти", - сказал Цеков.

Цеков также прокомментировал слова президента Петра Порошенко о том, что акция «Бессмертный полк» якобы является частью гибридной войны России.

По его мнению, этот руководитель хотел бы переписать историю и создать Украину с нуля, «отказавшись от прошлого». Подобным заявлениями Порошенко подчеркивает только свою глупость.

В его задачи входит развитие и поддержка исторической памяти, но он «ведет гибридную войну со своим народом, запрещая отечественную историю, русский язык и культуру», — напомнил Цеков.

Ранее украинские радикалы попытались отнять у женщины портрет с родственником-фронтовиком. За нее заступился мужчина, который в ходе потасовки получил травму носа. Дежурившие медработники Красного креста осмотрели его и вскоре отпустили.

Темы: Киев, Украина, История Великой Отечественной войны, Память о Великой Отечественной войне
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Комментарии читателей
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09.05.2018, 16:38
Гость: Мдя

Вот эта фраза очень впечатляет " На Украине все больше людей говорят о необходимости восстановления дружеских связей с соседом". Это мечты или сон? Или это бред? Напоминаю, что Россия аннексировала часть украинской территории, устроила войну в Донбассе. Такое НЕ ПРОЩАЕТСЯ.О каких дружеских связях идёт речь?
09.05.2018, 16:29
Гость: прогноз на будущее

Поздравляю с праздником День Победы жителей Украины.Восхищаюсь мужеством и стойкостью людей,участвующих в шествии Бессмертный полк.
09.05.2018, 16:14
Гость: окак!

И что?Допустим,так это дает право нечисти избивать людей?
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