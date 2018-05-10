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Студент новосибирского колледжа ранил однокурсника из ружья и застрелился

09:23 10.05.2018
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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Студент транспортного колледжа в Новосибирской области ранил однокурсника на занятиях, после чего покончил жизнь самоубийством, сообщает пресс-служба областного правительства.

Инцидент произошел утром 10 мая в филиале Новосибирского колледжа транспортных технологий имени Н.А. Лунина, расположенном в Барабинском районе области.

По данным источника «Интерфакса» в экстренных службах региона, 17-летний студент первого курса выстрелил в однокурсника из ружья, после чего застрелился сам.

Как сообщили ТАСС в министерстве здравоохранения области, при нападении пострадали еще двое студентов. Спасаясь они выпрыгнули из окна. Их госпитализировали с переломами.

В Барабинский район выехал временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников.

Следственный комитет РФ возбудил по факту нападения уголовное дело по статье «покушение на убийство, совершенное общеопасным способом» (ч. 3 ст. 30 п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Темы: Новосибирск, Происшествия, Чрезвычайные происшествия, Студенческая жизнь, Дети
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Комментарии читателей
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10.05.2018, 14:48
Гость: Юрий 17

Шило в заднице! Если подобных расстрелов в США в десятки раз больше, то жалко безработный и пьянствующий американский народ.
10.05.2018, 12:17
Гость: Время Ч.

В Америке тоже везде окраины и пьянство с тоской?
10.05.2018, 10:06
Гость: Шило

Ну жалко наших детей! Ну на кого Родину оставим? Барабинск,окраина Новосибирской области. Ни работы у родителей,ни зарплаты, одна тоска и пьянство, как впрочем и других регионах. Отсюда и психологическое состояние детей.
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