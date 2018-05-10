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В Думу внесен закон о наказании за привлечение подростков к митингам

12:51 10.05.2018
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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В Госдуму внесен законопроект, устанавливающий ответственность за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные митинги, пишет "Интерфакс".

Инициаторами законопроекта выступили депутаты фракции "Единая Россия". Документ предполагает дополнить Кодекс РФ об административных правонарушениях нормой, которая гласит: "вовлечение несовершеннолетнего в участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей или обязательные работы на срок до 100 часов, или административный арест на срок до 15 суток; на должностных лиц - от 50 тыс. до 100 тыс. рублей; на юридических лиц - от 225 тыс. до 500 тыс. рублей".

Повторное совершение такого правонарушения несет повышенную административную ответственность - в соответствии с ч. 8 ст. 20.2 КоАП. Эта статья предполагает возможность административного ареста до 30 суток и штраф для юридических лиц до 1 млн рублей.

"Рассмотрение дел о проектируемых административных правонарушениях будет отнесено к исключительной компетенции судей. Протоколы о данных административных правонарушениях будут составляться должностными лицами органов внутренних дел (полиции)", - говорится в пояснительных материалах.

Авторы законопроекта считают, что он направлен на предупреждение участия несовершеннолетних в несанкционированных публичных мероприятиях и оберегает их жизнь и здоровье.

Темы: Законотворческая деятельность в России, Массовые акции и беспорядки в России, Проблемы подростков и происшествия с ними, Государственная Дума РФ
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