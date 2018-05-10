Молодёжь любит Родину, но этот патриотизм – стихийный и во многом неосознанный. Осознанную любовь к Родине и готовность её защищать надо воспитывать, формировать

Снова люди прикрепляют гвардейские ленточки и пишут на автомобилях «Если надо – повторим». И картинка: сумеем-де нагнуть любых фашистов и супостатов. А вот так ли на самом деле? Сумеют ли нынешние повторить то, что сумели деды и прадеды? Понимают ли хотя бы, что война - вот она, у порога? Границы плотно обставлены вражескими ракетами, чего не было на памяти всех ныне живущих поколений.

Архивное фото с сайта voffka.com

Впору вспомнить Маяковского: «Со всех концов блокады кольцо и пушки смотрят в лицо» - это он про Гражданскую войну и интервенцию. А сейчас что – не смотрят что ли? Очень даже смотрят.

Наполеон говорил, что сражения выигрываются лишь на треть пушками и ружьями, а на две трети – боевым духом. Вглядываюсь в молодые лица – одноклассников и сокурсников моей дочки, тех, постарше, кто учился и работает с сыном, тех, кто ходит на митинги, тех, кто пишет в сетях – и … трудно, очень трудно понять их реальные настроения.

Да, похоже, нынешние настроены патриотично. Мне кажется, даже более патриотично, чем мы - молодёжь 70-х. Дочка рассказывала, что на митинге, посвящённом дню воина-интернационалиста, когда говорили о студентах их вуза, погибших при исполнении воинского долга, народ слушал серьёзно и вдумчиво, прикидывая, как ей показалось, на себя. Мы, студенты конца 70-х, на подобных мероприятиях, которыми изобиловала брежневская эпоха, попросту скучали. Или иронизировали. Оттого и поверили через несколько лет, что у нашей страны нет врагов, а есть разве что «образ врага», выдуманный злонамеренными «коммуняками».

Сегодня, как мне кажется, духовная атмосфера изменилась, Тех, кто презирает «эту страну», не желает иметь ничего общего с «этим государством» - очень немного. Невеликий успех митингов Навального, при всех его манипуляциях, говорит о том, что органических ненавистников своей страны среди молодых – немного. Таких, которым, наподобие либерала двухсотлетней давности Печерина «Как сладостно отчизну ненавидеть/ И жадно ждать ее уничтоженья,/И в разрушении отчизны видеть/Всемирного денницу пробужденья».

И среди немолодых таких тоже мало. Любопытно, что у нас ненавидят власть и даже собственную страну категорически и бескомпромиссно - самые материально благополучные и обеспеченные. Такое у нас в России парадоксальное положение; наверное, это одна из загадок русской души. Ну а поскольку особо обеспеченных у нас немного, то и социальная база у бескомпромиссных ненавистников «Рашки» - тоже довольно узкая. А нормальные, средние, рядовые люди Россию любят и – хочется верить – будут за неё сражаться, несмотря на все недовольства и претензии к происходящему.

Молодёжь любит Родину, но этот патриотизм – стихийный и во многом неосознанный. У них есть привязанность к родному углу, где впервые увидел свет, где живут родные и друзья. Такую любовь к Отечеству Николай Карамзин в известной статье «О любви к Отечеству и народной гордости» называл физической и моральной. «Но физическая и нравственная привязанность к отечеству, - рассуждает он дальше, - действие натуры и свойств человека не составляют еще той великой добродетели, которою славились греки и римляне. Патриотизм есть любовь ко благу и славе отечества и желание способствовать им во всех отношениях. Он требует рассуждения - и потому не все люди имеют его».

Это очень верно. И вот тут у нас дело обстоит неважно. Осознанную любовь к Родине и готовность её защищать – надо воспитывать, формировать. Если этого не делать, за дело берутся наши противники. А они – опытные и умелые формовщики сознания. Молодёжь предоставлена самой себе, вернее – любым манипуляторам, какие только пожелают на неё воздействовать. Оглушающая развлекуха, которая брызжет из каждой дырки, выспренний вздор, преподаваемый в школе, средней и высшей, под вывеской обществоведения, звёзды шоу-бизнеса в качестве «кумиров» и героев для подражания – вот в какой информационной среде взрастает и живёт средний молодой человек. Его картина мира состоит из не связанных меж собой блескучих стёклышек, и непонятно, кто друг, кто враг, что вообще происходит в мире. Такое положение вещей не только осознанному патриотизму не способствует, а вообще блокирует любую осознанность.

А надо, жизненно необходимо её формировать. Причём начинать надо не с молодёжи, а с детей. Перед Великой Отечественной войной это делалось. И выросло поколение победителей - при всех проторях и убытках, при всех ошибках и даже преступлениях. Аркадий Гайдар считал своей целью моральную подготовку детей и подростков к будущим грозным испытаниям. Герой одного из рассказов, мальчишка лет шести, всерьёз готовится к походу. Поход – это символ будущих испытаний.

Сам Гайдар погиб на войне, но его имя было несколько раз написано бойцами на Рейхстаге – в память о полезных уроках, извлечённых из его книг.

Незадолго до войны К.Симонов: «Друзья, тревожиться сейчас стоит, Республика опять в кольце волчьем». И сегодня она в кольце. Только вот к походу будущих бойцов морально не готовят.