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Милонов предложил присвоить Пулково имя императора Александра III

11:09 11.05.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Виталий Милонов выступил с предложением присвоить международному аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге имя императора Александра III.

Как пишет агентство РИА Новости, свое предложение парламентарий направил губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко. По словам Милонова, Александр III был покровителем разработок прообразов первых самолетов и именно в Северной столице зарождалась мировая авиация.

«Конструктор Можайский именно в имперской столице впервые сконструировал первый в мире прообраз современного самолета, сумевшего оторваться от земли с человеком на борту. Эти великие события и изобретения происходили в эпоху правления императора Александра III, когда наше государство находилось на патриотическом и технологическом подъеме», - пояснил он.

Кроме того, Милонов предложил перенести памятник императора, находящийся во внутреннем дворе Мраморного дворца на площадь перед Пулково. «Было бы правильно установить легендарный памятник царю, который стоит во внутреннем дворе Мраморного дворца со времен революции 1917 года на площади перед аэровокзалом, и тем самым закрыть дискуссию о новом месте для этого великого монумента», - считает депутат.

Милонов подчеркнул, что аэропорты являются «парадными и торжественными воротами в города и страны». В качестве примера он привел аэропорты Рима, который носит имя художника и изобретателя Леонардо да Винчи, Дели, названный в честь премьер-министра Индиры Ганди, и международный аэропорт имени Николы Теслы в Белграде.

«Такая практика наименований носит важную идеологическую составляющую — демонстрирует гордость народа своими выдающимися земляками и историческими деятелями перед иностранными гостями», — резюмировал Милонов.

Темы: Санкт-Петербург, Аэропорты и аэровокзалы в России
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
11.05.2018, 15:57
Гость: Павел__

А что "мироточит" по этому поводу гражданка поклонская? Или у неё только на "николая№2" мироточение начинается?
11.05.2018, 15:15
Гость: А что, больше нет имён?

Так вот и надо присвоить имя Можайского.
11.05.2018, 14:25
Гость: Мин херц

Ответное предложение : присвоить гражданину Милонову Имя! А то всё время -- Милонов да Милонов..
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