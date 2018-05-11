Журналист Максим Шевченко объявил о выходе из СПЧ‍

Журналист Максим Шевченко сообщил о прекращении своего членства в Совете при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

"Я заявляю о прекращении своего членства в Совете по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ… публичное избиение полувоенными формированиями в центре Москвы и массовые жестокие аресты по всей России участников ненасильственных гражданских протестов и отсутствие внятной и адекватной реакции СПЧ на эти события стали для меня последней чертой, за которой членство в СПЧ становится невозможным", — написал он на странице в Facebook.

Шевченко также заявил, что его инициатива провести экстренное открытое заседание Совета с участием в нем властей Москвы, представителей силовых структур, пострадавших участников акций протеста и журналистов была "фактически проигнорирована".

В субботу, 5 мая, в Москве и в ряде российских городов прошли несанкционированные акции протестов под названием «Он нам не царь». Во время акции в центре столицы возникли стычки между протестующими и казаками. По его словам, у некоторых людей были нагайки.