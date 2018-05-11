]]> ]]>
Главная В России Новости

Журналист Максим Шевченко объявил о выходе из СПЧ‍

12:28 11.05.2018
Фото с сайта globallookpress.com
Фото с сайта globallookpress.com
Сюжет: Акции внесистемной оппозиции в России

Журналист Максим Шевченко сообщил о прекращении своего членства в Совете при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

"Я заявляю о прекращении своего членства в Совете по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ… публичное избиение полувоенными формированиями в центре Москвы и массовые жестокие аресты по всей России участников ненасильственных гражданских протестов и отсутствие внятной и адекватной реакции СПЧ на эти события стали для меня последней чертой, за которой членство в СПЧ становится невозможным", — написал он на странице в Facebook.

Шевченко также заявил, что его инициатива провести экстренное открытое заседание Совета с участием в нем властей Москвы, представителей силовых структур, пострадавших участников акций протеста и журналистов была "фактически проигнорирована".

В субботу, 5 мая, в Москве и в ряде российских городов прошли несанкционированные акции протестов под названием «Он нам не царь». Во время акции в центре столицы возникли стычки между протестующими и казаками. По его словам, у некоторых людей были нагайки.

Темы: Москва, СМИ и журналистика, Акции внесистемной оппозиции в России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
11.05.2018, 16:01
Гость: Nik

Эти незаконно организовали, а эти-ти (ттвою мать!) этим морду набили. Прокуратура в замешательстве.
11.05.2018, 15:52
Гость: эта контора для прикрытия либерал-предателей.

ДА
11.05.2018, 15:49
Гость: Стася

Правильно, Максим, молодец!
Можно было бы и раньше не вступать в эту потемкинскую деревню, но раз в ней творятся такие безобразия, то, конечно, из нее надо выходить.
Все комментарии (22)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.