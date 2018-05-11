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Из проекта о контрсанкциях исключили запрет на импорт лекарств

21:31 11.05.2018
Здание Госдумы РФ © KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Госдума поддержала инициативу не распространять ответные меры на конкретные товары и отрасли, к которым можно применить ограничения. В том числе это касается таких жизненно важных товаров, как лекарства.

В пятницу в нижней палате состоялось заседание Совета по законотворчеству, посвященное проекту о контрсанкциях, на котором обсуждались поправки ко второму чтению.

В первоначальной редакции документ предусматривает запрет или ограничение на ввоз лекарств из определенных стран, что вызвало обеспокоенность общественности.

Инициаторами поправок выступили омбудсмен Татьяна Москалькова и глава СПЧ Михаил Федотов, передает РИА Новости.

С новым решением нижней палатой согласны почти все представители делового сообщества и общественных организаций.

Также на заседании приняли решение о поддержке отраслей, отдельных предприятий и моногородов, которые пострадали от санкций и ответных мер России.


 

Темы: Фармацевтика в мире, Фармацевтика в России, Экономические санкции и эмбарго, Государственная Дума РФ
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