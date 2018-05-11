Игорь Востриков громко выступил о «Зимней вишне»: «Я трус был»

Потерявший всю семью на пожаре в Кемерово рассказал о поведении властей и отношениях с погибшей женой. ВИДЕО

В Москве состоялась пресс-конференция Игоря Вострикова. Его имя стало известно после трагедии в Кемерово. В ТЦ «Зимняя вишня» у Игоря погибли трое детей, жена и сестра. Вот уже больше месяца мужчина пытается вести собственное расследование, за это время создал общественное движение «Глас народа».

Игорь Востриков. Стоп-кадр из видео

Первую пресс-конференцию Вострикова в столице анонсировали громко: «Сенсационные заявления от отца погибших детей».

Договориться о встрече с Игорем Востриковым — дело не пяти минут и даже не месяца. С первых дней после трагедии он четко определил для себя — с какими СМИ стоит вести беседу, а кого отправлять за цитатами к личной странице в соцсети. Кемеровские журналисты жаловались: Востриков игнорирует региональные СМИ, предпочитает работать исключительно с солидными изданиями.

Получить телефонный номер Игоря Вострикова оказалось и вовсе нереально. Сначала кемеровчанина окружали приятели, через которых крайне сложно было наладить связь, потом у него появились пресс-секретари, которые неохотно шли на контакт...

На встречу с журналистами в НСН Игорь Востриков прибыл в светлой рубашке. Сопровождала его Екатерина Гордон, которая взялась представлять интересы вдовца.

Монолог Вострикова была длинным - и вопросов от журналистов практически не последовало.

Мы выбрали наиболее примечательные моменты из беседы Игоря Вострикова.

Про тушение пожара: «С огнем пожарные не справились, потому что тушили неверно. Внутри торгового центра - начали с гардероба, а не пошли напрямую к детям. Да и само здание не они потушили, через 20 часов пожар сам закончился. Для показухи они вылили тонны воды на крышу «Зимней вишни», в результате чего произошло обрушение. Конструкция не выдержала груза с водой».

Про систему пожаротушения в торговом центре: «Не было в здании никакой стемы пожаротушения».

Про название «Зимняя Вишня»: «Отвечать за трагедию должен и еще один человек. Реальный владелец - Вячеслав Вишневский. Вы думаете откуда название центра «Зимняя Вишня»? Вот от него. Он сейчас в Испании. Его почему-то не вызывают на допрос». (Вячеслав Вишневский — бывший футболист ФК «Уралмаш», в СМИ упоминалось, что он числился гендиректором Кемеровского кондитерского комбината и руководил реконструкцией бывшего фабричного здания под ТЦ - «МК»).

Про обвиняемого пожарного Сергея Генина: «Генина делают крайним, чтобы отвести внимание от реальных виновных. Арестованный говорит, что родители погибших детей жаждут его крови. Это не родители жаждут, это его руководство отдало на растерзание, чтобы отвлечь внимание от других людей. Генин не должен отвечать за всех. Ответ должны держать все причастные. Но сейчас все причастные по-прежнему занимают свои места на руководящих постах. Надо всех сажать. Или как минимум в отставку».

Про Тулеева: «Тулеев должен был назначить комиссию по расследованию, кто разрешил строить «Зимнюю Вишню». Он не создал такую комиссию, в которую могли войти обычные граждане. Он ушел в отставку. Но ненадолго. Сейчас занимает другой пост, но по полномочиям он даже круче губернатора, контролирует его».

Про деньги: «Деньги от владельца «Зимней Вишни» Дениса Штенгелова мы не получали. Все средства на счета пострадавших поступили из резервного фонда».

Про пьянство: «По слухам, меня видели пьяным в парке, где я раскидывал цветы. Или говорят, что недавно меня остановили гаишники, я был пьяным, но меня пожалели и отпустили. Это все бред. Не могу сказать, что я трезвенник. Выпивал вино на похоронах родных и на 40 дней. При моей деятельности шаг вправо, шаг влево грозит мне психушкой».

Про жену: «Распространяются слухи, что я не жил со своей семьей. За 11 лет жизни с женой Леной мы расставались только однажды, когда она в 2014 году ездила с тещей и с детьми в Таиланд. Но мы были на связи, общались ежедневно. И мне было тяжело. После этого я сказал: «Больше такого не будет». Она могла максимум на 3-4 дня уехать к маме, да и то я за ней потом приезжал».

Про спасенного Михаила Трусова: «Мне звонят журналисты и спрашивают, правда, что Трусов с женой не жил, деньги забрал, сейчас с бабами развлекается, по ночным клубам ходит?». Стоп, вы что говорите? Жил не жил, у него две дочки погибли, как он может ходить и веселиться по ресторанам? После таких вопросов я делаю вывод — кому-то нужны эти слухи».

Про другие пожары: «Недавно приехал на пожар. Горит здание, стоят пожарные, один на телефон снимает. Увидели меня, стали активно бегать. Я им: «Не пораньте себя, не стройте героев, не играйте из-за меня».

Про сенсацию: «Сенсации не ждите от меня, пока идет следствие. Но если они будут бездействовать, я назову всех причастных к трагедии. Здесь вся наша администрация повязана».

Про патриарха Кирилла: «Мне удалось подойти к нему близко, поговорить с ним.. Повезло. Я рядом стоял.»

Про переезд Москву: «В Москву не перееду ни за что».

Про родственников погибших: «Тесного контакта с семьями погибших у меня нет. Не знаю, поддерживают они меня или нет. Мы не общаемся»

Про публичность: «Выступать по ток-шоу однозначно не стану. Это не цирк. Многим треш нужен. Просят показать могилы. Это не шоу, серьезные вещи. Я испытываю моральный груз, потому что так все сложилось. Мне давно надо было действовать».

Про цензуру в СМИ: «Это очевидно. Мои слова коверкают. Мне сказали, что есть заказ сделать меня психом».

Про угрозы: «Мне не угрожали, никто из администрации на меня не выходил. Боятся. Если они придут ко мне, я не стану молчать. Так что они в тупике».

Про свою вину: «Я чувствую вину за то, что случилось. В свое время я ничего не сделал, никуда не обратился. Я боялся. У нас был семейный бизнес. И если бы я тогда стал выступать, то мой бизнес закончился бы по одному звонку, у меня бы все забрали, а мне надо было поднимать детей. Я трус был. Больше не намерен сидеть и молчать».

Автор: Ирина Боброва