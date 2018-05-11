Братьям Магомедовым предъявили обвинение

Совладельцев «Суммы» обвиняют в организации преступного сообщества с целью хищения бюджетных средств. Следствие уже нашло участников ОПС, однако братья вину не признают.

ФСБ задержала Зиявудина и Магомеда Магомедовых в конце марта, тогда было объявлено, что они проходят подозреваемыми по ч. 1 ст. 210 УК, ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 160 УК (организация преступного сообщества, особо крупных растрат и мошенничества), сообщает «Коммерсант».

По версии следствия, Зиявудин Магомедов был лидером ОПС и отвечал в нем за экономику, а его брат обеспечивал политическое прикрытие. Однако дожидаться истечения данного срока следователь Будило не стал.

На днях всем троим фигурантам он предъявил официальные обвинения, после чего допросил их в новом процессуальном статусе. Из фабулы обвинения, по данным источников "Ъ" в правоохранительных органах, следовало, что Зиявудин Магомедов, являясь лидером ОПС, отвечал в нем за экономику, а его брат Магомед обеспечивал политическое, а также силовое прикрытие.

Всего их действия принесли ущерб в 2,5 млрд руб., обвинение называет шесть эпизодов мошенничества, при этом два эпизода связаны с подготовкой к ЧМ-2018. Считается, что через «Глобалэлектросервис» (входит в группу «Сумма») Магомедовы похитили бюджетные средства, которые были выделены на строительство стадиона на острове Октябрьский. Сделано это за счет удешевления материалов. Деньги братьям принесли и махинации при благоустройстве острова «Крестовский», где находится «Зенит-Арена».

Издание отмечает, что фигуранты дела могут находиться под арестом до полутора лет.