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Братьям Магомедовым предъявили обвинение

10:02 11.05.2018
Стоп-кадр из видео в YouTube
Стоп-кадр из видео в YouTube
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Совладельцев «Суммы» обвиняют в организации преступного сообщества с целью хищения бюджетных средств. Следствие уже нашло участников ОПС, однако братья вину не признают.

ФСБ задержала Зиявудина и Магомеда Магомедовых в конце марта, тогда было объявлено, что они проходят подозреваемыми по ч. 1 ст. 210 УК, ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 160 УК (организация преступного сообщества, особо крупных растрат и мошенничества), сообщает «Коммерсант».

По версии следствия, Зиявудин Магомедов был лидером ОПС и отвечал в нем за экономику, а его брат обеспечивал политическое прикрытие. Однако дожидаться истечения данного срока следователь Будило не стал.

На днях всем троим фигурантам он предъявил официальные обвинения, после чего допросил их в новом процессуальном статусе. Из фабулы обвинения, по данным источников "Ъ" в правоохранительных органах, следовало, что Зиявудин Магомедов, являясь лидером ОПС, отвечал в нем за экономику, а его брат Магомед обеспечивал политическое, а также силовое прикрытие.

Всего их действия принесли ущерб в 2,5 млрд руб., обвинение называет шесть эпизодов мошенничества, при этом два эпизода связаны с подготовкой к ЧМ-2018. Считается, что через «Глобалэлектросервис» (входит в группу «Сумма») Магомедовы похитили бюджетные средства, которые были выделены на строительство стадиона на острове Октябрьский. Сделано это за счет удешевления материалов. Деньги братьям принесли и махинации при благоустройстве острова «Крестовский», где находится «Зенит-Арена».

Издание отмечает, что фигуранты дела могут находиться под арестом до полутора лет.  

Темы: Резонансные судебные процессы в России
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Комментарии читателей
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11.05.2018, 13:19
Гость: Кто знает?

А поле на Зенит-арене уже может выдвигаться-задвигаться?
11.05.2018, 11:05
Гость: Фрол - сатанисты это не бизнесмены, это фанатики

Все правильно. Но нужно дальше раскручивать эту преступную спираль и выяснить кто со стороны властных структур государства крышевал эту этническую группировку, оказывал ей содествие и обеспечивал госзаказами на безконкурсной основе.
11.05.2018, 10:50
Гость: Skeptik

А что, раньше не знали кто они такие?
Почему делу дали ход?
Магомедовы виноваты во всех грехах госзаказа?
Разборки гос. криминала,
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