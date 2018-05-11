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Алексей Кудрин согласился возглавить Счетную палату

18:52 11.05.2018
Алексей Кудрин © KM.RU, Алексей Белкин
Алексей Кудрин © KM.RU, Алексей Белкин
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Экс-министр финансов, председатель совета Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин возглавит Счетную палату. Об этом рассказал РБК источник в его окружении, подтвердили федеральный чиновник и один из сотрудников ведомства.

Для Счетной палаты это хороший вариант, Кудрин — «достойная кандидатура», прокомментировал федеральный чиновник.

Ранее стало известно про полученное Кудриным предложение возглавить Счетную палату. Кудрин сказал, что согласился «серьезно подумать» над предложением «Единой России». 

Президиум фракции «Единой России», на котором может быть объявлено о согласии возглавить ведомство, соберется на встречу с Кудриным 14 мая. «Состоится разговор, по итогам которого, насколько обе стороны будут удовлетворены, мы примем решение», — пояснял первый зампредседателя фракции «Единой России» Андрей Исаев.

По закону Совет Госдумы представляет президенту не менее трех кандидатов на руководство высшим органом внешнего аудита. Глава государства выбирает одну из предложенных кандидатур для утверждения Думой. Консультации о кандидатах на должность главы Счетной палаты начались в парламенте 10 мая, ранее сообщал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Спикер называл Счетную палату важной экспертной структурой, руководителем которой должен быть человек с «большим опытом и знаниями в сфере финансов и управления».

Темы: Внутренняя политика в России, Счетная палата РФ
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Комментарии читателей
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12.05.2018, 00:25
Гость: Skeptik

Что не друг у харанта
То откровенный паразит
А сам он герой народа
11.05.2018, 23:05
Гость: Профессионал

Кудрин - Профессионал. Я тоже Профессионал. Я тоже хорошо умею считать. "Это тебе, это опять тебе, это всегда тебе, это всё время тебе, это снова тебе. Ещё тебе повысить пенсионный возраст. А себя-то я не обделил?"
11.05.2018, 22:49
Гость: однозначно

Наивная простота-хуже воровства!
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