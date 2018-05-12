Россияне все чаще выбирают одиночество, потому что так выгодно

Складывается впечатление, что героями нового времени стали одиночки

Городские индивидуалисты

1950 год. Население РСФСР - 102 млн. Мужчин, которых и так в России на всех женщин вечно не хватает, катастрофически мало - все-таки недавно была война. И в тот год 1,2 млн браков.

Более чем полувека спустя, 2016 год. Население за 140 млн. Мужчины, понятно, в дефиците, но явно не послевоенном. Но браков при этом даже меньше - всего 986 тыс. - антирекорд за последние 20 лет. Растет и возраст первого похода в загс. В 2002 году невест в категории 35+ было 166 тыс. человек, в 2016 году - уже 216 тыс. Женихов в этом возрасте - 220 тыс. и 274 тыс. соответственно.

Фото с сайта Pixabay.com

Если оглянуться по сторонам, то ощущение, будто героями нового времени стали одиночки: cильная самостоятельная женщина с котом и инфантильный мужчина с игровой приставкой.

Ученые лаборатории сравнительных социальных исследований Высшей школы экономики (ВШЭ) обнаружили в мегаполисах слой людей, исповедующих «городские индивидуалистические ценности». Карьера, деньги, творчество, саморазвитие и самовыражение для них важнее, чем семья, дети, друзья, принадлежность к какой-либо социальной группе.

- В мире растет число людей разных возрастов, живущих в одиночку. Это относительно новый феномен. В России он связан со многими факторами: увеличение продолжительности образования, поиск места на рынке труда, участие женщин в экономике, планирование семьи, - комментирует старший научный сотрудник ВШЭ Анна Широканова.

По данным переписи 2002 года, в России было 11,8 млн домохозяйств, состоящих из одного человека. А по переписи 2010 года - уже 14 млн.

Свободные и успешные

Брак - союз, в том числе и экономический. Вместе выгоднее строить или снимать жилье, питаться и т. д. Этакий потребительский кооператив, а заодно и колхоз - коллективное хозяйство, оно теоретически-то эффективнее единоличного.

Все верно, но расходы на жизнь после вступления в брак почти всегда возрастают - семейная жизнь подразумевает и иной уровень потребностей вроде более просторного жилья или вместительного автомобиля. Как результат, по данным Института социально-экономического развития территорий РАН, семейные люди чаще берут кредиты. И чаще не могут потом отдать - по информации коллекторского агентства «Секвойя Кредит Консолидейшн», среди должников с просрочкой превалируют женатые мужчины. Зато состоящему в браке получить кредит легче, чем холостому.

- В банковских скоринговых системах (быстрой оценки потенциального клиента. - Ред.) семейные относятся к категории менее рискованных заемщиков. Считается, что это надежные и ответственные люди, - комментирует директор департамента аналитики Банки.ру Сабина Хасанова.

А вот на работу охотнее берут одиноких. Предполагается, что семейный человек не может полностью отдаваться работе. Хотя есть и иное мнение.

- Идеальный кандидат - одинокая женщина с одним ребенком, за которым присматривает бабушка. Такая будет зубами держаться за место и работать за двоих - подстраховать-то деньгами ее некому. А мужчин, наоборот, предпочитаю брать женатых, с кучей детей и неработающей женой, - объяснил пожелавший остаться неназванным владелец торгово-производственной компании.

33% опрошенных порталом Superjob считают, что дискриминация по семейному положению при трудоустройстве есть. 18% сталкивались с ней лично.

А вот продолжительность жизни у одиноких, увы, меньше. Исследователи американского университета Бригама Янга выяснили, что существование в одиночку увеличивает вероятность ранней смерти на 32%.

Монетизация эмансипации

Одним из основных факторов снижения числа браков эксперты называют нежелание делиться. Помните крота из мультика про Дюймовочку, который на счетах прикидывал прожорливость будущей супруги? Так вот сейчас иначе - все чаще делиться не желает именно та самая пресловутая самостоятельная женщина с котом.

Как рассказала вице-премьер Ольга Голодец, в России еще в 2005 году женщины зарабатывали на 40% меньше мужчин, а в 2015 году - всего на 26%. Видимо, этот разрыв продолжит сокращаться. Женщины в России становятся сильнее и независимее. А начинается с самого верха: по данным аналитического отчета Grant Thornton International, наша страна уже с 2015 года мировой лидер по числу женщин-руководителей - 47% высших управленческих позиций.

Мало того, что дама пустит на самостоятельно заработанную жилплощадь какого-то неудачника, так получит и еще кучу бонусов в виде дополнительных проблем. Согласно исследованию «Ромир», по-прежнему основную домашнюю работу выполняют женщины. Прекрасный пол единолично готовит (52%), стирает (74%), гладит (76%), убирает (45%). Чисто же мужских обязанностей в российских семьях всего две: вынос мусора (47%) и обслуживание автомобиля (81%).

Счастливы вместе и врозь

Сегодня 6% опрошенных ВЦИОМом заявили, что не хотят заводить детей. Для сравнения, еще в 2005 году таких не было вовсе.

Чем моложе человек, тем меньше ему нужно для счастья. Точнее, тем меньше он нуждается во второй половине. Согласно исследованию ВШЭ, в молодом возрасте одиночки настолько же счастливы, как и семейные, а потом уровень счастья у холостяков и незамужних разнится.

- Уровень счастья у людей, живущих в одиночку, в среднем ниже, чем у тех, кто живет в браке. Ниже всего уровень счастья у одиноких людей 40 - 50 лет. Некоторые психологи считают, что холостяцкая жизнь - не причина, а следствие. Более счастливые люди раньше вступают в брак, в более раннем возрасте заводят первого ребенка, - делится наблюдениями Анна Широканова.

А иногда одиночество - лишь трамплин к будущему счастью.

- Если человек при этом как-то реализуется и развивается, то одиночество может иметь свои плюсы - оно дает зрелость. Реализовав амбиции, человек становится более уверенным в себе. И в перспективе может дойти до того, чтобы построить те отношения, которые ему нужны, и перестать быть одиноким, - говорит психолог Максим Свиридов.

- Одиночество - это не постоянное, а подвижное состояние. Даже одинокая мать - сегодня намного более временное понятие, чем несколько десятилетий назад. Эпоха черных вдов и третируемых разведенок тоже осталась в прошлом. А для мужчин одиночество никогда не было характерно. Оно для них еще более временное состояние в жизни, отдых на полустанке, - говорит замдиректора Института демографии НИУ ВШЭ Сергей Захаров.

Больше трети разведенных людей вступают в повторные браки. А некоторые чайлдфри задумываются о замораживании яйцеклеток, чтобы можно было завести детей в любом возрасте. Мало ли что…

Фото: ДМИТРИЙ ПОЛУХИН

Автор: Софья Ручко