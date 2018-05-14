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Кудрин согласился возглавить Счетную палату

13:20 14.05.2018
Алексей Кудрин © KM.RU
Алексей Кудрин © KM.RU
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Экс-министр финансов, председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин согласился занять пост главы Счетной палаты, сообщает РИА Новости.

В понедельник прошла встреча Кудрина с президиумом фракции в Госдуме. На следующий день запланировано выдвижение и рассмотрение его кандидатуры на пост главы ведомства, уточняет агентство.

О том, что Кудрину предложили возглавить Счетную палату, стало известно в минувший четверг. Как рассказал агентству представитель политика, предложение стало достаточно неожиданным и экс-министр его пока обдумывает.

Согласно действующему законодательству, председателя Счетной палаты назначают на шесть лет. Госдума предлагает главе государства не менее трех кандидатов, из которых президент выбирает одного и вносит на утверждение в нижнюю палату парламента. Если ни одна из предложенных Госдумой кандидатур президента не устраивает, он может выдвинуть другого претендента.

Темы: Россия, Правительство России, Счетная палата РФ
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Комментарии читателей
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14.05.2018, 14:35
Гость: Skeptik

ЕБНовский режим процветает
Все креатуры Бориса Эльтцина на плаву
14.05.2018, 14:07
Гость: ?

Что б не делать-лишь бы не работать!
14.05.2018, 13:50
Гость: Павел

Может коррупционеров станут чаще ловить.
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