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Собянин предложил организовать избирательные участки на подмосковных дачах

15:41 14.05.2018
Сюжет: Выборы мэра Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин внес в столичный парламент законопроект о создании избирательных участков за пределами мегаполиса. Об этом он написал на своем персональном сайте.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября 2018 года. Сентябрь считается «дачным» месяцем, почти все выходные дни жители столицы проводят на дачных участках.

«Встречаясь с пенсионерами, да и с другими людьми, я часто слышал жалобы на то, что в день голосования они вынуждены либо менять планы на отдых, либо игнорировать свой гражданский долг», - написал градоначальник.

Для того, чтобы исправить ситуацию, Собянин предложил использовать систему «мобильный избиратель», которая была опробована во время президентских выборов. «Главное — чистота и прозрачность выборов. Наблюдение за ходом голосования на «загородных» участках должно быть таким же, как и в Москве», - добавляет он.

Согласно документу, данные избирательные участки будут действовать только во время выборов мэра столицы.

Темы: Москва, Сергей Собянин, Выборы мэра Москвы
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Комментарии читателей
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14.05.2018, 22:37
Гость: Патриоту

Лучше прямо у койки: проснулся и справил гражданский долг...
14.05.2018, 20:46
Гость: Для того, чтобы исправить ситуацию

есть способ проще
ПЕРЕНЕСТИ выборы на ноябрь.
Что за нужда такая - выборы в сентябре?
Умышленно чтобы люди на выборы не ходили, других вариантов не вижу.
14.05.2018, 20:32
Гость: Стася

А может в Куршавеле и в Ницце избирательные участки организовать?
И, самое главное, как можно было такое(!) забыть! - на Тосканских виноградниках премьер-министра РФ? Чтоб совместить приятное с полезным?
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