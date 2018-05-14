Собянин предложил организовать избирательные участки на подмосковных дачах

Мэр Москвы Сергей Собянин внес в столичный парламент законопроект о создании избирательных участков за пределами мегаполиса. Об этом он написал на своем персональном сайте.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября 2018 года. Сентябрь считается «дачным» месяцем, почти все выходные дни жители столицы проводят на дачных участках.

«Встречаясь с пенсионерами, да и с другими людьми, я часто слышал жалобы на то, что в день голосования они вынуждены либо менять планы на отдых, либо игнорировать свой гражданский долг», - написал градоначальник.

Для того, чтобы исправить ситуацию, Собянин предложил использовать систему «мобильный избиратель», которая была опробована во время президентских выборов. «Главное — чистота и прозрачность выборов. Наблюдение за ходом голосования на «загородных» участках должно быть таким же, как и в Москве», - добавляет он.

Согласно документу, данные избирательные участки будут действовать только во время выборов мэра столицы.