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В Кемерове начали сносить торговый центр «Зимняя вишня»

08:22 15.05.2018
Стоп-кадр с видео в Youtube с пожара
Стоп-кадр с видео в Youtube с пожара
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В Кемерово начат демонтаж торгового центра «Зимняя вишня», где в марте в результате пожара погибли 60 человек, в том числе 40 детей. Об этом сообщает "Интерфакс".

В комплекс «Зимняя вишня» входят несколько зданий. 15 мая рабочие приступили к демонтажу одного из них — двухэтажной постройки, где располагались сауны и автомойка. После того, как будут снесены вспомогательные строения, планируется приступить к демонтажу основного здания, в котором произошел пожар.

Исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев, наблюдавший за началом сноса торгового центра, сообщил журналистам, что здание «Зимней вишни» находится в аварийном состоянии и не может эксплуатироваться. «Но самое главное — эти здания будут всегда ассоциироваться у жителей Кузбасса с произошедшей трагедией», — сказал он.

Основной собственник — ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» — безвозмездно передал муниципалитету все здания комплекса, а также выкупит доли у тех, кто недоволен планами по демонтажу, сообщил Цивилев.

На месте торгового центра к 1 сентября планируется открыть сквер. Общественные слушания по поводу сквера проведут в июне. Власти, как заявил мэр Кемерово Илья Середюк, не сомневаются, что жители поддержат решение о появлении сквера.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. В торговом центре, как было объявлено, были грубо нарушены правила противопожарной безопасности.

После пожара в Кемерово МЧС объявило о проверке объектов с массовым пребыванием людей по всей России. В середине апреля представители ведомства объявили, что у половины проверенных объектов были обнаружены те или иные нарушения правил пожарной безопасности.

Темы: Пожар в Кемерове, Кемерово
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Комментарии читателей
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15.05.2018, 15:26
Гость: cesvd

И по всей России надо при этом восстанавливая Советскую торговлю, а место торговых центров должна занять торговля кооперативная.
15.05.2018, 09:42
Гость: Питон

Власти и мэрия Кемерово в глубоком трауре из-за сноса Зимней вишни. Такая золотая жила накрылась. Но ничего они несколько подобных скоро откроют в других районах города.
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