Открытие Крымского моста. Прямая видеотрансляция

Началась торжественная церемония открытия Крымского моста, в которой участвует президент России Владимир Путин. Первой по новому мосту проедет колонна строительной техники под управлением специалистов из разных регионов страны, благодаря которым мост сдали на полгода раньше срока. А завтра, 16 мая в 05.30 утра, через Керченский пролив сможет проехать любой желающий.

Путин поручил построить транспортный переход через Керченский пролив, разделяющий Таманский полуостров Краснодарского края и полуостров Крым, в 2014 году. Строительные работы по возведению 19-километрового моста через Керченский пролив начались зимой 2016 года.

Исполнителем работ по проектированию и строительству объекта стала компания «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», генеральным проектировщиком Крымского моста — АО «Институт Гипростроймост — Санкт-Петербург».

В декабре 2017 года Крымский мост получил свое название в результате народного голосования.

Ввод автомобильной части объекта в эксплуатацию был заявлен на декабрь 2018 года, однако строители завершили проект раньше срока.