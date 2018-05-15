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Открытие Крымского моста. Прямая видеотрансляция

15:01 15.05.2018

Началась торжественная церемония открытия Крымского моста, в которой участвует президент России Владимир Путин. Первой по новому мосту проедет колонна строительной техники под управлением специалистов из разных регионов страны, благодаря которым мост сдали на полгода раньше срока. А завтра, 16 мая в 05.30 утра, через Керченский пролив сможет проехать любой желающий. 

Путин поручил построить транспортный переход через Керченский пролив, разделяющий Таманский полуостров Краснодарского края и полуостров Крым, в 2014 году. Строительные работы по возведению 19-километрового моста через Керченский пролив начались зимой 2016 года.

Исполнителем работ по проектированию и строительству объекта стала компания «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», генеральным проектировщиком Крымского моста — АО «Институт Гипростроймост — Санкт-Петербург».

В декабре 2017 года Крымский мост получил свое название в результате народного голосования.

Ввод автомобильной части объекта в эксплуатацию был заявлен на декабрь 2018 года, однако строители завершили проект раньше срока.

Темы: Крым, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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16.05.2018, 04:00
Гость: Юрий Н

ну- я неплохо знаю "золотой телёнок". Мы с друзьями даже на спор цитировали отрывки. Потому что читали бессчётное количество раз :))
Вот например, бандеровец, - сможешь ли быстро вспомнить фамилию часовщика, которому Паниковский собирался отнести первые кусочки от "золотых" гирь ? А ?

Но вот чтоб Козлевич стриг бабки с лохов - не припомню... Это его всякие растратчики использовали как лоха.
16.05.2018, 03:18
Гость: Вечное движение

Хорошо. Теперь любой житель Кавказа может беспрепятственно посещать Крым. И пополнять его население.
16.05.2018, 00:04
Гость: Конечно мост останется и при возвращении Крыма Украине.

это тебе долго будет сниться, но и такого рода сны приходят к концу.... в конце концов.
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