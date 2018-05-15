Трамп дал России шанс, осталось им воспользоваться

После выхода США из соглашения по иранской ядерной программе, ряд возможностей открывается перед российским авиапромом. Однако радоваться рано



Ту-204-300 авиакомпании Владивосток Авиа. Фото Dzerod с сайта wikimedia.org

После того, как несколько лет назад Иран официально отказался от разработки ядерного оружия и часть санкций Евросоюз и США с него сняли, первое, что сделали иранцы, так это выразили незамедлительную готовность обновить свой гражданский авиапарк. И это неудивительно, ведь иранские авиакомпании эксплуатируют не просто старые, а очень старые самолеты американского, европейского и советского производства.

Разумеется, все это негативно сказывается на безопасности полетов, учитывая крайне низкий уровень сервисной поддержки. Поэтому, как только Ирану разрешили приобретать современные гражданские самолеты, он тут же сделал крупные предзаказы. Один только европейский авиастроительный концерн Airbus подписал соглашение на поставку в Иран лайнеров на сумму 18 миллиардов долларов.

Захватить значительную долю иранского авиарынка могли и российские производители авиационной техники, причем много лет назад. Ещё на авиашоу МАКС-2007 было достигнуто соглашение между ОАО «Ильюшин финанс» и авиакомпанией Iran Air Tours на поставку российской стороной пяти самолетов Ту-204 стоимостью 250 млн. долларов.

Вскоре речь вообще зашла о производстве в Иране лицензионных Ту-204, причем иранская сторона была готова раскошелится на 3 млрд. долларов. Стоит ли говорить о важности подобной сделки? Ведь благодаря иранцам не пришлось бы сворачивать проект Ту-204 – хорошего и, к сожалению, многострадального самолета, которому не повезло родиться в эпоху горбачевско-ельцинских погромных «реформ».

Несмотря на все трудности лихих девяностых, Ту-204 худо-бедно был запущен в производство в Ульяновске и Казани, но так и не стал преемником ветерана Ту-154 по той простой причине, что российские авиакомпании отдавали предпочтение «боингам» и «эрбасам», а от Ту-204 воротили нос.

Все это крайне негативно сказывалось на перспективах самолета, который, фактически, не имел будущего. Но тут очень вовремя появились иранцы, которые могли вдохнуть в проект Ту-204 вторую жизнь.

Казалось бы, при наличии заинтересованности как российской так и иранской стороны этой «сделке века» ничего не мешало, но тут в дело вмешалась третья сила. Если быть точнее, то американцы. Проблема заключалась в том, что иранцы хотели покупать и выпускать по лицензии новейшую модификацию – Ту-204СМ с двигателями ПС-90А2. Однако именно благодаря двигателям «сделка века» не состоялась.

В девяностые годы, когда американцев у нас любили больше чем родных, двигателестроительная фирма Pratt&Whitney оказала России услугу – довела «до ума» пермские моторы ПС-90А. По оценкам некоторых специалистов, на самом деле ничего стоящего американцы не предложили, однако в двигателях стали использоваться американские детали. Что автоматически делало эти двигатели и самолеты, на которых они установлены, запрещенными к поставкам в Иран и другие, находящиеся под санкциями страны.

Разумеется, послать куда подальше дорогих сердцу американских «партнёров», как это нередко делают китайцы, наши «эффективные менеджеры» не смогли и Ту-204 в Иран не полетели. Соответственно, не потекли в Россию так нужные нам миллиарды долларов и на проекте Ту-204 фактически был поставлен крест.

Тем более вскоре с Ирана сняли санкции и иранцы переключились на «боинги» и «эрбасы», а на замену Ту-204 стали готовить МС-21. В настоящее время Ту-204 выпускается штучно, в основном для госструктур, авиакомпании по-прежнему воротят от него нос и самолет обречен на полумертвое существование в течение какого-то времени. После чего он окончательно канет в лету.

Аналогичная история может повториться и с другим российским самолетом – «Суперджетом-100». В апреле этого года «Гражданские самолеты Сухого» подписали предварительные соглашения с двумя иранскими авиакомпаниями на поставку 40 «суперджетов».

Однако, 8 мая Трамп прямо заявил, что после выхода из договора по иранской ядерной программе, все компании сотрудничающие с Ираном имеют от 90 до 180 дней для завершения сотрудничества. После чего, кто не спрятался, Трамп не виноват – они так же попадут в санкционные списки.

Казалось бы, перед российскими авиапромом опять открывается перспектива возобновить масштабное сотрудничество с Ираном и предложить иранцам не 40 «суперджетов», а гораздо больше. Ведь, судя по всему, «боинги» и «эрбасы» иранцы теперь не получат. Но… вряд ли Иран сможет купить и «Суперджет-100», так как последний оснащается не только французскими двигателями Sam-146, но и американской авионикой.

А это означает, что без разрешения Управления по контролю за иностранными активами Минфина США, поставка самолетов в Иран осуществляться не может. Казалось бы, Россия в настоящее время сама находится под санкциями и на запреты «партнеров» можно плевать с высокой колокольни, но что-то подсказывает, что как и в случае с Ту-204, наши «эффективные менеджеры», не посмеют перечить «партнерам».

Конечно, можно предложить иранцам «русифицированную» версию «Суперджет-100R» с отечественными комплектующими, но на её создание уйдет время, немалые деньги, к тому же эта модификация по-прежнему будет оснащаться французскими двигателями. А французы – можно даже не сомневаться – прислушаются к рекомендациям из-за океана и стопроцентно наложат вето на поставки «суперджетов» в Иран.

В этой связи хочется задать вот какой вопрос. Когда 15 лет назад началась разработка «Суперджет-100» разработчики самолета смотрели хоть на миллиметр дальше собственного носа? Разве они не понимали, под завязку пичкая самолет импортными комплектующими, что загоняют этот дорогостоящий, многомиллиардный нацпроект в полную зависимость от мнений и желаний «партнеров»?

Из бюджета на разработку «Суперждет-100» были выделены колоссальные деньги и что мы получили на выходе? Собранный в России самолет-иномарку, которым мы не можем распоряжаться как хотим. Шаг влево, шаг вправо и «партнеры» тут же начинают верещать и грозить проблемами.

Подобная недальновидность (или глупость?) оборачивается потерей не только миллиардов долларов из-за нереализованных контрактов, но и целых отраслей. Вместо того, чтобы разрабатывать и выпускать собственные авиадвигатели, создавая рабочие места и современные производства, «эффективные менеджеры» предпочитают кормить рабочих других стран. Если быть точнее, то стран НАТО. То есть – врагов, которые давно не скрывают, что они нам враги.

Как можно назвать человека, который за большие деньги купил импортную веревку, смастерил петлю и одел её себе на шею, при этом конец веревки дал своему врагу? Правильно – идиотом. А как можно назвать человека с петлей на шее, который не только не стремится её снять, но и продолжает потакать врагам? Идиотом в кубе.

А ведь все могло бы быть совсем иначе. Если бы не подобные «умники», не видящие ничего дальше собственного носа, то сейчас Россия имела бы не только «Суперджет-100» с российскими двигателями и авионикой, но и серийный, а не штучный Ту-204. И на грядущий МС-21 опять не пришлось бы ставить американские двигатели, потому что давно уже разработали бы не только двигатель ПД-14, с которым возятся уже больше десяти лет, и который все никак не запустят в серийное производство, а и несколько других.

Не исключено, что подавляющее большинство иранских авиакомпаний давно эксплуатировало бы российскую авиатехнику, пополнив российский бюджет на десятки миллиардов долларов. А может и не только иранских, ведь советские самолеты были хорошо известны во всем мире.

Но… Дошло до того, что некоторые российские авиакомпании предпочитают даже не американские или европейские самолеты, а…. бразильские. И это неудивительно, так как бразильцам удалось «раскрутить» своего национального авиапроизводителя – Embraer. Который в настоящее время является одним из мировых лидеров по производству региональных самолетов.

А ведь менее чем полвека назад бразильцы не могли построить даже аналог примитивного «кукурузника», в то время как СССР готовился к серийному производству первого в мире пассажирского сверхзвукового самолета – Ту-144.

В начале семидесятых годов бразильцы сильно удивились бы, если вдруг узнали бы, что в 21 веке их самолеты будут эксплуатироваться в России. Наверняка подумали бы, что у нас случилась какая-то страшная катастрофа, какой нибудь мега-Чернобыль, раз ведущая авиационная держава откатилась в своем развитии на десятилетия назад.

Впрочем, они оказались бы правы – нашествие «эффективных менеджеров» – та ещё катастрофа. Лучше пережить пару вторжений Наполеона, чем их – наполеоновские вояки хоть убрались из страны, а эти остались, причем, навсегда.

Так что спасибо товарищу Трампу за царский подарок России, вот только вряд ли она им воспользуется. «Партнеры» словно гири висят на крыльях наших самолетов, не давая им летать слишком высоко и куда хочется. А наши «эффективные менеджеры» не принимают никаких оперативных решений, чтобы от этих гирь избавиться. Во всяком случае, что-то подобных шагов не видно, а те, которые видно, вызывают ассоциации с черепахой.

Скорее всего, история с обновлением иранского парка гражданских самолетов закончится не поставками «суперджетов», которые, к тому же, полностью не решат проблему авиапарка Исламской республики, а блицкригом китайского авиапрома.

Китайцы не только научились делать самолеты практически всех типов (ARJ21, C919), не только семимильными шагами развивают сразу несколько двигателестроительных программ, но и традиционно плевать хотели на мнение «партнеров» с самой высокой пагоды. Да и сами «партнеры», видя фантастическую экономическую мощь Китая, лишний раз боятся косо посмотреть в сторону Красного Дракона, не говоря уж о том, чтобы диктовать ему условия.

Как говорится, победитель получает всё и можно не сомневаться, что иранские миллиарды в конечном счете перетекут в Поднебесную. Ещё более ускорив развитие китайского авиапрома, в то время как мы собственные успехи – в виде компьютерных рисунков – будем наблюдать только на экране неполживого телевизора, ежедневно докладывающего о «великих свершениях» устремленной в будущее страны.