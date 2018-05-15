Медведев «займет» у стариков 8 триллионов на нацпроекты 2.0

Новый кабмин Дмитрия Медведева будет реализовывать 13 нацпроектов, которые должны обеспечить рывок в развитии России

Дмитрий Медведев. Фото с сайта government.ru

Это следует из рабочих материалов правительства, подготовленных Минфином и Минэкономики, сообщает «Коммерсант». Как отмечает издание, нацпроекты 2019−2024 годов очень похожи на нацпроекты времен президентства Медведева в 2008—2012 годах.

По деньгам картина следующая. На финансирование всей программы требуется 25,01 трлн. рублей. Бюджетом на эти цели предусмотрено 17,06 трлн. рублей. Не хватает 7,95 трлн. — около 1,59 трлн. в год. Самый логичный способ покрыть эти расходы — экономия бюджета при повышении пенсионного возраста.

Вот как выглядят наиболее крупные из 13 нацпроектов:

— автодорожный (8,42 трлн. рублей до 2024 года) — ремонт трасс в мегаполисах, кроме Москвы и Санкт-Петербурга (68 городов);

— демографический (3,55 трлн. рублей) — строительство яслей для детей в возрасте до трех лет, в 2019—2020 годах эти расходы утроятся по сравнению с текущем уровнем, видимо, с расчетом закрыть дефицит мест полностью;

— инфраструктурный (1,79 трлн.) — госфинансирование скоростных контейнерных перевозок по РФ, при этом денег на развитие скоростных железных дорог и внутренних водных путей пока нет;

— проект «цифровой экономики» (1,31 трлн.) — очень быстрые вложения в цифровую широкополосную связь для госсектора, школ и больниц, а также софт для госструктур — видимо, это траты на будущее «цифровое государство».

А вот нацпроекты «второго плана», на которые решено потратить гораздо меньше денег:

- образование (140−150 млрд. рублей в год до 2021 года, сейчас те же расходы — 80 млрд. в год) — самые крупные расходы в нем достройка новых школ и общежитий, плюс «Цифровая школа» — цифровизация учебников и учебных курсов;

— наука — обновление приборной базы, на что в 2019—2022 годах будут выделять по 15−20 млрд. рублей в год, в 2023—2024 годах — по 25−30 млрд., что не решит даже части проблем НИИ и системы РАН;

— программа поддержки производительности труда в 2019 году должна увеличить бюджет почти в десять раз и остаться практически невидимой на фоне других — это 11,1 млрд. рублей в год, предусматривающих небольшие новые субсидии через Фонд развития промышленности и подготовку кадров;

— «жилье и городская среда» — вложения в технологии стандартизированного жилья и удвоение (с 30 млрд. до 60 млрд. рублей в год) расходов на «комфортную городскую среду», причем проблема этого нацпроекта — отсутствие средств на расселение аварийного жилья.

Особняком стоит нацпроект по здравоохранению. В 2019 году медицина должна получить 208,7 млрд. рублей дополнительно, в 2020-м — 305,7 млрд., в последующие годы — по 225−250 млрд. рублей в год. Главная статья новых расходов — борьба с онкозаболеваниями, еще одна крупная статья расходов — цифровизация здравоохранения.

В целом, в абсолютных цифрах больше всего новых средств уйдет в медицину (1,33 трлн. рублей до 2024 года), дороги (1,24 трлн.) и «цифровую экономику» (1,01 трлн.) При этом практически вся идеология новых нацпроектов — в повторении старых: это закупки оборудования, капвложения и госзаказы.

Насколько эффективны нацпроекты 2.0?

— Пока параметры 13 нацпроектов — лишь предварительные наметки, — отмечает руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников. — Медведев сам отмечал, что еще необходимо расставить приоритеты и определиться с маневрированием средствами.

Напомню, согласно среднесрочной бюджетной стратегии Минфина, в ближайшие шесть лет на государственные расходы предполагается потратить 112 трлн. рублей. Получается, 25 трлн., которые нужны на нацпроекты — это около четверти всех госрасходов. Но далеко не факт, что этих денег на нацпроекты хватит.

Надо понимать: на сегодня просто нет корректного расчета средств, которые необходимы для исполнения нового «майского указа» Владимира Путина — с учетом приоритетных вложений в человеческий капитал.

Возможно, хватит и запланированных 112 трлн., с учетом их экономии и перераспределения путем бюджетного маневра. Но пока нет политических решений по реформам секторов экономики, непосредственно связанных со здравоохранением, образованием и наукой. А в такой ситуации строить точные расчеты глупо.

К тому же еще и нет расчетов, сколько будет стоить переформатирование пенсионной системы. Замечу, экспертам экономический выигрыш именно от повышения пенсионного возраста представляется не слишком большим — 0,3% ВВП в год. Для бюджета это явно не является панацеей.

Словом, пока имеется огромное количество нерешенных политических вопросов под общей рубрикой «содержание структурных реформ». И только ответив на них, можно приступать к предметному планированию.

— Откуда кабмин может взять дополнительные деньги на здравоохранение, образование и науку?

— Доходная база может возникать от того, что ускорится экономический рост. Но при текущей структуре экономики и текущем качестве институционально-регулятивной системы темпы роста России до 2021 года вряд ли выйдут за 2% ВВП в год.

Можно сэкономить на госбюджете путем повышения его эффективности — причем существенно. Речь идет примерно об 1 трлн. высвобожденных средств в год. Только за счет этого фактора, замечу, можно закрыть большую часть 7,95 трлн., которых сейчас не хватает на 13 нацпроектов.

Другой вопрос, что для перехода на такое бюджетное планирование требуется политическая воля. Плюс те же структурные преобразования — это и пенсионная реформа, и реформа системы социального страхования, включая медицинскую систему страхования.

Еще примерно 1,2 трлн. рублей до 2024 года можно получить благодаря точной налоговой настройке и повышению собираемости налогов.

Наконец, есть еще один — крайне соблазнительный — путь: повысить «цену отсечения» в бюджетном правиле. Сейчас она составляет $ 40 долларов за баррель — все, что получает государство от продажи нефти сверх этой планки, направляется в резерв. Аналитики предлагают поднять эту планку до $ 45−47.

Такая мера действительно эффективна с точки зрения наполнения бюджета. Напомню, только в текущем году — за счет повышения цен на энергоносители — наши дополнительные доходы составят 2,74 трлн. рублей. Этого достаточно, чтобы выйти на бюджетный профицит и начать пополнять Фонд национального благосостояния.

Если цены на нефть удержатся, ФНБ уже в 2019 году может достичь 7% ВВП. Начиная с этого момента, согласно российскому законодательству, средства Фонда можно направлять на финансирование народнохозяйственных задач.

Можно сказать, с этого момента ФНБ заработает как источник финансирования «майского указа» президента Путина.

— Почему бы не направить нефтедоллары на решение народнохозяйственных задач прямо сейчас?

— Если мы скоропалительно пересмотрим бюджетное правило, возникнет риск, что мы и дальше будем пересматривать его, исходя их сиюминутной конъюнктуры. Это совсем не дело с точки зрения долгосрочного финансового планирования.

Кроме того, сейчас мы наблюдаем возгонку нефтяных цен на ожиданиях введения санкций против Ирана. По оценкам участников рынка, санкции будут означать выпадение от 200 тыс. до 1 млн. баррелей в сутки иранской нефти. Но надо понимать: такое выпадение будет очень быстро скомпенсировано.

Под большим вопросом сейчас находится пролонгация сделки ОПЕК+, кроме того, серьезно наращивают позиции на рынке американские сланцевые компании. В итоге, по мнению аналитиков, цена нефти уже в 2019 году может снизиться до $ 55 за баррель.

Думаю, прежде чем пересматривать «цену отсечения», нужно как минимум месяц-другой посмотреть, чтобы не промахнуться с трендом, и лишь затем принимать решение.

— Чем отличаются «старые» и «новые» нацпроекты, почему их снова курирует Медведев?

— В реальности сходства между нацпроектами 1.0 и 2.0 очень немного. Пожалуй, кроме самого названия «нацпроекты», и персоны Медведева, их практически ничего не объединяет.

— Нацпроекты как форма реализации масштабных преобразований — не так уж плохо, — уверен декан факультета социологии и политологии финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов. — В рамках таких проектов деньги выделяются на конкретные направления развития страны. Эти деньги, грубо говоря, сложнее разворовать — по ним требуется регулярно отчитываться.

Как видно из новых нацпроектов, в развитии человеческого капитала власть делает ставку на здравоохранение. Плюс пытается компенсировать убыль населения и деградацию социальной структуры общества.

В остальном новые нацпроекты выглядят попыткой обновления страны в духе цифровой экономики и современных западных государств. Это, наверное, шаг правильный. Но на мой взгляд, нам в первую очередь следовало бы концентрироваться на решении социальных и демографических проблем, а не на IT-технологиях.