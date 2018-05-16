СК возбудил дело после гибели рабочих в затонувшем вездеходе в Коми

В Коми возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели семи рабочих в затонувшем вездеходе. Об этом говорится в Telegram‐канале Следственного комитета России.

Следователи допросят представителей организации, которой принадлежит вездеход.

Как сообщил «Интерфакс», речь идет о ТК «АвтоГАЗкомплект».

Утром на место происшествия вылетел вертолет санитарной авиации с бригадой спасателей и медиков. Двое пострадавших отказались от госпитализации, врачи осмотрели их на месте. В данный момент устанавливаются личности погибших для оказания психологической помощи их семьям.

Дело завели по статье «Причинение смерти по неосторожности» УК РФ. Наказание за данное преступление предусматривает до трех лет лишения свободы.

Вездеход ушел под воду в 20 километрах от поселка Кожва Печорского района. По предварительной информации, рабочие переезжали лесной ручей на гусеничном транспортере ГАЗ-71. В нем находились девять человек, двое из которых спаслись.