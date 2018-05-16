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Путин подписал указ о структуре нового правительства

06:48 16.05.2018
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Владимир Путин подписал указ о структуре нового правительства, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-служб Кремля.

Проект документа президенту незадолго до этого передал премьер-министр Дмитрий Медведев во время встречи в Сочи. Глава кабмина рассказал, что принципиальных изменений не предлагается. По его словам, действующая структура доказала свою работоспособность. Тем не менее некоторые изменения все же произойдут.

В частности, Минобрнауки разделят на два отдельных министерства: Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования. Первое будет заниматься вопросами школ и среднего специального образования, второе — вопросами научных учреждений и вообще развития науки в стране в целом. Кроме того, будет упразднено Федеральное агентство научных организаций.

Торгпредства передадут от Министерства экономического развития в Министерство промышленности и торговли. Это позволит сконцентрироваться на вопросах поддержки экспорта промышленных предприятий и технологического экспорта за границей.

Минкомсвязь будет преобразована в Министерство цифрового развития. По мнению премьера, это поможет реализовать цифровую повестку дня, о которой говорил президент в послании и новом майском указе. Росмолодежь и Рособрнадзор перейдут от Минобрауки в прямое подчинение правительству.

Новый кабинет министров будет представлен десятью вице-премьерами, включая первого заместителя председателя правительства. Кроме того  появится должность первого вице-премьера — министра финансов.

В пятницу Медведев вернется в Сочи для того, чтобы обсудить с президентом кандидатуры будущих министров.

"Будут объявлены имена, это будет, наверное, такая длительная встреча, будет объемный материал", — рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Предыдущий кабинет министров ушел в отставку 7 мая после вступления Путина в должность президента. На следующий день Госдума утвердила кандидатуру Медведева на должность премьера.

Темы: Правительство России, Владимир Путин, Дмитрий Медведев
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Комментарии читателей
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16.05.2018, 16:31
Гость: то есть,

профессионал в строительстве должен будет доказать важность и первоочередность своего объекта, чтобы ему выделили средства. когда решение принимает не специалист, речь пойдет не о важности, т.к он в этом не разбирается, а кто больше даст. поэтому в таких странах правят деньги, а значит чаще совершаются глупости, пока разум это допускает. и только в последнее время эти "умники" все больше озадачиваются экологичностью производства и полезностью своей продукции. нав, снизошло на них озарение, они стали ближе к народу. а нам, похоже, этот путь надо пройти еще раз.
16.05.2018, 14:22
Гость: Злой-2

Дополнение. У большинства развитых стран нет Торгпредств в других странах. Их функции, о которых я писал в предыдущем посте, выполняют Торговые Советники посольств и их аппарат.
16.05.2018, 13:06
Гость: Злой 2

С цитатой Крылова согласен, но она применима в социалистической экономике, при плановом хозяйстве и при полном контроле предприятий и организаций со стороны государства. При капитализме же и частном предпринимательстве никакой роли не играет, кто сидит в кресле министра, поскольку роль министра сводится к политической, а не организаторской. Поэтому профессионализм в конкретной отрасли промышленности не требуется. Мутко, например, без труда поруководит строительством. Ему не обязательно быть строителем. Его роль сводится к выделению средств для того или иного проекта, созданию благоприятной законодательной базы для отрасли и расстановки строительных объектов по порядку номеров для получения финансирования. Очень хорошая база для коррупции.
Тоже самое и с другими министрами. Если вы посмотрите на правительства в США или в других развитых странах, то там тоже персоны меняются креслами постоянно и не важно, кто он по профессии и каким портфелем владеет.
Что касается Торговых представительств, тоже не играет роли, какому министру они подчиняются. Я бы их подчинил МИДу. Тем более, что торгпреды и их замы с дипломатическими паспортами и тесно работают с Посольствами. Их же роль в развитии экспорта минимальна и сводится в основном к информационной и своднической роли.
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