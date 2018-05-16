Владимир Путин подписал указ о структуре нового правительства, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-служб Кремля.

Проект документа президенту незадолго до этого передал премьер-министр Дмитрий Медведев во время встречи в Сочи. Глава кабмина рассказал, что принципиальных изменений не предлагается. По его словам, действующая структура доказала свою работоспособность. Тем не менее некоторые изменения все же произойдут.

В частности, Минобрнауки разделят на два отдельных министерства: Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования. Первое будет заниматься вопросами школ и среднего специального образования, второе — вопросами научных учреждений и вообще развития науки в стране в целом. Кроме того, будет упразднено Федеральное агентство научных организаций.

Торгпредства передадут от Министерства экономического развития в Министерство промышленности и торговли. Это позволит сконцентрироваться на вопросах поддержки экспорта промышленных предприятий и технологического экспорта за границей.

Минкомсвязь будет преобразована в Министерство цифрового развития. По мнению премьера, это поможет реализовать цифровую повестку дня, о которой говорил президент в послании и новом майском указе. Росмолодежь и Рособрнадзор перейдут от Минобрауки в прямое подчинение правительству.

Новый кабинет министров будет представлен десятью вице-премьерами, включая первого заместителя председателя правительства. Кроме того появится должность первого вице-премьера — министра финансов.

В пятницу Медведев вернется в Сочи для того, чтобы обсудить с президентом кандидатуры будущих министров.

"Будут объявлены имена, это будет, наверное, такая длительная встреча, будет объемный материал", — рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Предыдущий кабинет министров ушел в отставку 7 мая после вступления Путина в должность президента. На следующий день Госдума утвердила кандидатуру Медведева на должность премьера.