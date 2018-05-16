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Киев подсчитал убытки от строительства Крымского моста

20:57 16.05.2018
Крымский мост. Стоп-кадр с трансляции ТАСС
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Киев тщательно собирает данные об убытках, которые несет из-за моста через Керченский пролив, рассказал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. 

Министерство инфраструктуры оценивает убытки Украины от строительства Керченского моста в 0,5 млрд грн в год, сообщил глава ведомства Владимир Омелян.

"Мы ориентировочно оцениваем убытки в полмиллиарда гривень в год - это прямые убытки от того, что был сокращен тоннаж судов по заходу в наши два порта на Азовском море", - сказал он после заседания Кабинета министров в среду.

При этом В.Омелян подчеркнул, что непрямые убытки - это миллиардные суммы.

"Мы понимаем, что каждую секунду Керченский пролив находится под угрозой закрытия по тем или иным причинам", - цитирует его "Интерфакс-Украина".

"Мы все скрупулезно подсчитываем. Все косты будут России выставлены", - отметил В.Омелян.

Темы: Россия, Крым, Отношения России и Украины
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Комментарии читателей
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17.05.2018, 00:03
Гость: капитан

пусть и далее считают, что угодно, потом гляди всем судам запретят въезд
16.05.2018, 22:18
Гость: тоже-врач

Интересно, почему они всё снижение тоннажа списывают на нас? И почему считают за два года? Арки надвинуты когда были? Года не прошло. И ещё, сколько судов с высотой НЕСКЛАДЫВАЮЩИХСЯ мачт выше 35 метров зашло в укропские порты за последние годы? Сильно удивлюсь, если их было больше 2-х штук в год.
16.05.2018, 21:43
Гость: Так ребята из Киева,

Вас никто не просил хамить под нашим забором. Вы жили за наш счет последние 25 лет, и вместо того, чтобы как-то договориться о судьбе вашего идиота -президента, Вы начали быковать и беспредельничать. В итоге получили потерю Крыма и маленькую войну на своей территории с неясным концом.
Прав был Макаревич : "А все могло бы быть совсем не так, если только сам себе не враг..."
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