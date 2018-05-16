Киев подсчитал убытки от строительства Крымского моста

Киев тщательно собирает данные об убытках, которые несет из-за моста через Керченский пролив, рассказал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

Министерство инфраструктуры оценивает убытки Украины от строительства Керченского моста в 0,5 млрд грн в год, сообщил глава ведомства Владимир Омелян.

"Мы ориентировочно оцениваем убытки в полмиллиарда гривень в год - это прямые убытки от того, что был сокращен тоннаж судов по заходу в наши два порта на Азовском море", - сказал он после заседания Кабинета министров в среду.

При этом В.Омелян подчеркнул, что непрямые убытки - это миллиардные суммы.

"Мы понимаем, что каждую секунду Керченский пролив находится под угрозой закрытия по тем или иным причинам", - цитирует его "Интерфакс-Украина".

"Мы все скрупулезно подсчитываем. Все косты будут России выставлены", - отметил В.Омелян.