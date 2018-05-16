Член экспертного совета «Единой России» Юрий Котлер найден мертвым

Бывший вице-президент банка ВТБ, член экспертного совета "Единой России" Юрий Котлер обнаружен мертвым в квартире в центре Москвы. 13 мая ему исполнилось 50 лет.

Стоп-кадр видео

"Котлер обнаружен в квартире на Большой Никитской. Умер от огнестрельного ранения. Рядом обнаружена предсмертная записка", - сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

Судя по тексту записки, произошедшее связано с личными мотивами Котлера, добавил источник.

В свою очередь представитель столичного главка Следственного комитета РФ Юлия Иванова сообщила агентству, что по данному факту начата доследственная проверка.

16 мая 2018 года в квартире жилого дома, расположенного по улице Большая Никитская в городе Москве, обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением. По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета РФ по городу Москве проводится доследственная проверка.

По ее словам, в ходе осмотра места происшествия установлено, что порядок в квартире не нарушен, каких-либо следов борьбы не обнаружено, целостность окон и запорных устройств на дверях не нарушена.

"В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, опрашиваются соседи. Ход проверки взят на личный контроль руководителем ГСУ СК РФ по городу Москве Александром Дрымановым. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - добавила представитель следствия.

В пресс-службе "Единой России" сообщили, что Котлер в Высший совет партии не входил, но был членом созданного Бюро Высшего совета "Единой России" экспертного совета партии.

Юрий Котлер — выпускник журфака МГУ, в начале 90-х годов работал в изданиях РИА Новости, Time и New York Times. Позднее работал в избирательном штабе Владимира Путина, отмечает ИА REGNUM.



