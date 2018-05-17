Опасная Россия? Этому верят только безмозглые

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Петр Гампл: Безнравственные чудовища — те, кто вышел на демонстрацию против «Ночных волков»

Социолог Петр Гампл (Petr Hampl) утверждает, что существуют два варианта оценки России. Согласно первому, Россия — захватническая империя, которая хочет править всем миром, а храбрые американцы ей противостоят. Согласно второму, наоборот, Россию пытаются завоевать, а россияне упорно сопротивляются. «Какое из этих мнений правдиво? Этот спор ведется между теми, у кого есть мозги, и теми, у кого их нет», — уверенно заявил в интервью порталу ParlamentníListy.cz Гампл. Он также сказал, что россказням об опасной России могут верить только те, кто не думает, а только ждет распоряжений насчет того, чему нужно верить.

© KM.RU, Алексей Белкин

- В прошлом интервью мы подробно обсудили миграцию и влияние ислама на Европу. Сегодня я бы хотела поговорить о России, антироссийских настроениях и Европейском Союзе. Какие эмоции вызвали у Вас протесты, прошедшие в дни празднования окончания Второй мировой войны? Почему они были столь масштабны?

- Сначала я бы хотел прокомментировать их как гражданин, а не как социолог.

— Пожалуйста.

— Нет большей мерзости и низости, чем мешать людям отдавать дань памяти их погибшим. А ведь это одно из базовых нравственных правил европейской цивилизации. Люди, которые препятствовали проведению памятного мероприятия на Ольшанском кладбище, просто безнравственные чудовища. Их поведение омерзительно и не знает оправданий.

— А теперь вернемся к первоначальному вопросу…

— Я принадлежу к тому большинству, которое с пиететом относилось к советским солдатам, павшим при освобождении Чехословакии, но памятные мероприятия казались нам слишком помпезными и зачастую политизированными. Поэтому мы не хотели в них участвовать. Однако в последние десять лет, когда стали предприниматься попытки заменить подлинную историю политкорректными россказнями, когда в СМИ уже преобладает ложь и даже в школах преподают политкорректную, а не настоящую историю, ситуация изменилась. И теперь многие придают значение тому, чтобы возложить цветы к памятнику красноармейцам или принять участие в каком-нибудь памятном мероприятии.

События последних дней обусловлены еще и тем, что чешское общество глубоко расколото. Раскол заметен и на классовом, и на возрастном уровне. Кроме того, он имеет отношение к способности самостоятельно мыслить. Два лагеря используют любую возможность, чтобы напасть друг на друга, поэтому один за другим возникают полные эмоций конфликты. Кое-кто считал, что если бы прямые президентские выборы отменили, бесполезных споров стало бы меньше. Но сегодня мы видим, что это не так.

— Какое влияние на антироссийские настроения в нашей стране и упомянутые протесты оказывает политика Милоша Земана? Цирил Свобода, например, заявил, что они связаны как раз с неприятием пророссийской ориентации президента, и поэтому люди пользуются случаем, чтобы выразить свое противоположное мнение. Согласны ли Вы с этим?

— Мы подходим к тому, что чешское общество, помимо прочего, разделено на тех, кто способен мыслить логически, и тех, кто на это не способен. Если бы вы спросили Цирила Свободу, что означает так называемая пророссийская ориентация президента, то он не смог бы вам ответить. Представителям его социального слоя свойственно повторять фразы, но не задаваться вопросом, что они обозначают. Неужели Милош Земан добивается, чтобы те сотни миллионов крон, которые чехи отправляют в штаб-квартиры западных корпораций, мы отправляли в Москву? Разве Земан хочет, чтобы в Чехии появились российские военные базы и российское оккупационное управление? Разве он хочет поселить в Чехии десятки тысяч русских колонистов и кормить их за счет государственного бюджета? Или он хочет построить тут сеть православных церквей? Разумеется, нет. Фраза о пророссийской ориентации не значит ровным счетом ничего. Цирил Свобода просто ведет себя как типичный представитель своей социальной группы. Он механически повторяет те фразы, которых от него ждут, но не задумывается над ними.

— За плечами у Цирила Свободы большой опыт работы за рубежом, он юрист и дипломат. Бездумного повторения фраз, скорее, можно было бы ожидать от людей иного сорта.

— Да, и как раз в этом кроется ошибка. В своей книге «Слом стен» я пишу о том, что за последние несколько десятилетий сформировался совершенно новый общественный класс, который я называю новой аристократией. Он очень похож на прежнее деградировавшее французское дворянство: напудренные парики, изнеженность, утонченность, стремление создать впечатление, постоянные интриги всех против всех. Сегодня происходит по сути то же. Разница, пожалуй, только в том, что новая аристократия использует продвинутые технологии и занимает офисы из стекла и бетона, министерства, юридические конторы, редакции, штабы НПО и так далее. Принадлежность к этой новой аристократии гарантирует высокий уровень жизни без необходимости работать, однако поддерживать его не так-то просто. Им приходится постоянно бороться за свой бюджет, заискивать перед теми, кто находится во власти, плести сложные интриги и создавать нужное впечатление. Все это приводит к тому, что их мышление перестраивается и уже совершенно не похоже на мышление нормальных людей.

— Можете ли Вы как-то объяснить эту разницу?

— Нормальный человек, сталкиваясь с проблемой, задается вопросами типа: «Что это значит? Как это решить?» Что касается представителей новой аристократии, то вся их мыслительная деятельность направлена совершенно на другое. У них возникают такие вопросы: «Какого мнения от меня ожидают? Не возникнет ли подозрений, что я недостаточно корректен? Не окажется ли под угрозой мой бюджет?» Эти люди находятся под огромным давлением. Они не могут позволить себе сомнений или какой-то некорректной мысли. Иначе они просто лишатся своего положения.

— Это касается только самого узкого круга самых богатых и влиятельных людей?

— И да, и нет. Это можно опять-таки объяснить на примере деградировавшей французской знати XVIII века. В низших слоях встречались люди, которые пытались подражать некоторым обычаям королевского двора и надеялись, что это возвысит их. Точно так же и сегодня в низших слоях общества можно встретить людей с такими же «промытыми» мозгами, как и у представителей новой аристократии. Эти люди надеются, что если позволят так же промыть себе мозги, тем самым получат шанс быть принятыми в круг новой аристократии. А новая аристократия намеренно утверждает их в этом мнении, в особенности, если речь идет о молодых наивных людях. С помощью этой важнейшей техники новая аристократия поддерживает свою гегемонию.

К чему это может привести, показывает история, произошедшая два года назад. Одну немку избила, изнасиловала и чуть не убила группа мигрантов. Когда девушка пришла в себя, первым ее вопросом было: «Что от меня ожидают как от молодой прогрессивной сторонницы мультикультурализма? Конечно, защиты беженцев!» Поэтому она пошла в полицию и сообщила, что ее изнасиловала группа бритоголовых немецких неонацистов. В итоге правда выяснилась, и девушку пристыдили. Но эта история подтверждает, что мозги могут быть промыты настолько, что люди теряют даже чувство самосохранения.

— И Вы утверждаете, что это связано с нашим отношением к России?

— Именно так. Спор ведется между теми, у кого есть мозги, и теми, у кого их нет. По сути существуют два варианта оценки России. Согласно первому, Россия — захватническая империя, которая хочет править всем миром, а храбрые американцы ей противостоят. Согласно второму, наоборот, Россию пытаются завоевать, а россияне упорно сопротивляются. Какое из этих мнений правдиво?

Если вы еще способны нормально мыслить, то вам все ясно за пять минут. Русские участвуют в конфликтах у границ США, или это американцы вовлечены в конфронтацию у российских границ? Кто, русские или американцы, постоянно игнорируют международное право и наносят беспричинные ракетные удары по любому, кто им не нравится? Россия финансирует оппозиционные объединения в США, или американцы платят российским оппозиционерам? Чья история является чредой захватов новых территорий — России или Запада? Кто больше выделяет средств на оборону? Неужели Россия действительно хочет оккупировать весь мир? Россказням об опасной России могут верить только те, кто не думает, а только ждет распоряжений насчет того, чему нужно верить.

— А период Советского Союза, который вел себя очень агрессивно?

— Достаточно напомнить, как появился Советский Союз. Немецкие интеллектуалы выдумали большевистскую тоталитарную идеологию. Немецкое правительство финансировало и поддерживало группу революционеров, которые привезли эту идеологию в Россию. Во время последовавшей за революцией Гражданской войны Запад отказал в помощи белогвардейцам, а американские корпорации, наоборот, активно торговали с ленинскими большевиками. В конце концов, большинство западных интеллектуалов восхищалось Советским Союзом вплоть до его последних дней. Как можно быть настолько циничными и обвинять во всем русских? Нынешнюю враждебность к России в основном подпитывают те, кто стремится возродить некую форму большевистской тирании на Западе и в России. Русских, которые отвергли большевизм, они воспринимают как предателей.

— Чехи постепенно забывают о той помощи, которая была оказана им в прошлом? Перестают ее ценить?

— Понимаете, дело не только в чужой помощи. Сегодня предпринимается попытка перечеркнуть чешскую историю, наплевать на чешских героев, распространить несуразную ложь о мнимом чешском пособничестве или даже о том, что чехи даже устроили концентрационные лагеря для цыган и прочее. Если чехи перестанут с уважением относиться к собственной истории, они перестанут сопротивляться, и тогда уже нетрудно будет избавиться от последних остатков свободы. Для порабощения не будет препятствий. Недавно в Польше приняли закон, согласно которому попытки распространять такую ложь станут уголовно наказуемыми. Это важный шаг. Мы должны сохранить память о красноармейцах, ведь на кону — мы сами, наша память и наша свобода.

— Председатель Военного комитета НАТО генерал Петр Павел выразил серьезное предостережение. «Россия недовольна нынешним мировым порядком, основанным на западном типе либеральных демократических режимов, и стремится изменить его так, чтобы он соответствовал российской национальной модели общества», — сказал Павел на конференции Стратком (Stratcom) в Праге. По его словам, Россия не противостоит НАТО традиционными агрессивными военными методами, а использует гибридные инструменты, прежде всего пропаганду, которую она распространяет в СМИ и социальных сетях. Петр Павел назвал Россию одной из двух серьезнейших угроз для альянса. Вы согласны с этим мнением?

— Если перевести слова генерала Павла с заковыристого бюрократического языка, то он сказал следующее: «Россия стремится к такому миру, в котором русские будут жить по-своему, китайцы — по-своему, американцы — по-своему. Но наш мировой порядок основан на том, что людьми по всему миру должны править американские корпорации, а потом они уничтожат нации и будут определять образ жизни всех людей. Россия нам сопротивляется». Сейчас НАТО является агрессивным объединением, представляющим угрозу для всего мира. Я думаю, что каждый, у кого осталась хоть капля разума и базовые нравственные принципы, неизбежно симпатизирует российскому мятежу против Империи.

— Насколько, по-Вашему, избиратели подвержены пропаганде? Будь то речь о восточной, западной или пропаганде Европейского Союза. Умеем ли мы распознавать и искать информацию?

— Кто как. Есть избиратели, которые по сути только ждут распоряжений насчет того, что и как им думать. Чешское телевидение бросает клич, а их мозги уже приспособлены, и дело быстро сделано. В отношении России мы наблюдали это в 2013 году. Сначала Россию называли союзником, а через месяц — уже врагом. Говорили о захвате Москвы. Еще через месяц Россию назвали угрозой. Мозги интеллектуалов в редакциях вертелись, как флюгеры. Они научились мгновенно подстраиваться. Ни у кого не возникло ни единого вопроса. Но есть избиратели, которые читают разные источники, сравнивают информацию и составляют собственное мнение. Для промытых мозгов это нечто непостижимое. Активисты неподдельно огорчены, если кто-то ставит под сомнение фразы. Они не могут просто этого понять. Так рождаются сказки о том, что Россия платит самостоятельно мыслящим людям и прочее.

— А предоставляют ли политики и журналисты избирателям достаточную и понятную информацию о событиях дома и за рубежом?

— Крупные СМИ уже давно перестали информировать общественность и, как попугаи, только повторяют предписанные фразы. Времена, когда журналисты разоблачали, давно в прошлом. Сегодня разоблачения заключаются только в нападках на тех, кто ставит под сомнение предписанные точки зрения. Если хочешь узнать, что происходит, то приходится обращаться к альтернативным СМИ.

— Как избиратели восприняли действия Милоша Земана в связи с историей вокруг «Новичка» и Скрипаля? Упрекают ли его за то, что он сообщил некоторые данные, хотя они доступны в интернете, и СМИ опубликовали их задолго до его выступления?

— Здесь работает тот же принцип, о котором мы говорили все это время. С одной стороны, есть «корректные» мозги, обученные повторять официальную позицию. И то, что эта официальная позиция менялась каждые два часа, совсем не выбила «корректные» мозги из колеи. С другой стороны, президент, который попытался выяснить правду и сообщить ее общественности. Сегодня это стремление считают худшим из прегрешений

Оригинал публикации: Petr Hampl: Mravní zrůdy. To jsou ti, co demonstrovali proti Nočním vlkům. Nebezpečné Rusko? Tomu věří jen ti bez mozku