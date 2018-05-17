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«Битва героев» – наследник советской «Зарницы»

16:10 17.05.2018

Отрадно сознавать, что известная советская военно-патриотическая игра «Зарница» не канула в лету, а получила достойного преемника – «Битву героев»

В июне этого года на военных полигонах Министерства обороны РФ под Екатеринбургом и в Московской области пройдут этапы новой тактической игры «Битва героев», которая стала продолжением появившейся пять лет назад - в 2013 году - экстремальной «Гонки героев», основу которой заложила Ксения Шойгу.

Ксения Шойгу. Фото: Пресс-служба «Лиги героев» с сайта championat.com

Если «Гонка героев» является ничем иным, как прохождением полосы препятствий, то «Битва героев» – это двухдневная «максимально приближенная к боевым условиям» тактическая операция, в которой будут задействованы 200 участников, стрелковое оружие, бронетехника, ствольная и реактивная артиллерия. То есть по масштабу используемых средств «Битва героев» значительно превзойдет советскую «Зарницу».

Сценарий «Битвы героев» таков: в одной африканской стране в результате экологической катастрофы наступил хаос и развернулась борьба за обладание ресурсами, в частности, пресной водой. Участникам предстоит решить ряд задач, вернее, принять участие в самой настоящей миротворческой операции. Предварительно пройдя курс «молодого бойца».

Стоит отметить, что операция будет проходить как днем, так и ночью. По словам координатора проекта «Битва героев» Ксении Шойгу, участники получат представление о том, в каких условиях выполняют задачи военнослужащие российской армии и какие трудности им приходится преодолевать чуть ли не ежедневно.

Также стоит отметить, что, как и «Гонка героев», давно шагнувшая за пределы России, со временем и «Битва героев» также может получить международный статус. Интерес к подобным экстремальным мероприятиям во всем мире необычайно высок.

Например, в 2014 году проходившая в Москве «Гонка героев» смогла собрать около десяти тысяч участников и зрителей, а в 2016 году она уже проходила в 16 городах и собрала более 50 тысяч человек.

20 января этого года «Гонка героев» прошла на легендарной немецкой трассе Нюрбургринг, который на время проведения гонки сменил свое неформальное историческое название «Зеленый ад» на «Зимний ад». В мероприятии приняли участие более тысячи человек из стран Евросоюза и России, а в перспективе ожидается кратное увеличение числа тех, кто решится испытать себя в этой экстремальной гонке.

«Гонка героев» является самоокупаемым предприятием и обходится без привлечения бюджетных средств. Часть затрат пополняется за счет участников, которые платят вступительный взнос, а остальную часть покрывают спонсоры, среди которых значатся такие компании, как «Газпром-Медиа», «Матч-ТВ», Toyota и World Class.

Не будет большим преувеличением утверждение, что в России создан конкурентоспособный проект, имеющий неплохие перспективы для продвижения на внешние рынки.

Что касается «Битвы героев», то аналогов этому патриотическому милитари-шоу в мире попросту нет, и данный проект также имеет неплохие перспективы стать популярным не только в России, но и выйти на другие рынки.

Уникальная военная игра пройдет 2 и 3 июня на военном полигоне в подмосковном Алабино, а 10 июня - в Екатеринбурге на полигоне «Свердловский».

Темы: Россия, Патриотическое воспитание в России
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Комментарии читателей
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17.05.2018, 19:30
Гость: Макар

Да, не прошло и 30 лет. Или прошло? Но, опять же эти игрища не для всех. Не массовое мероприятие. С "Зарницей" не сравнить, там участвовали тысячи школьников, если не десятки тысяч.
17.05.2018, 19:09
Гость: Гость

Все уже сказано одним названием: "патриотическое милитари-шоу". Вместо Всевобуча, вместо подготовки ворошиловских стрелков, парашютистов, юных летчиков, вместо повсеместной нормальной, планомерной спортивной подготовки к выполнению хотя бы требований ГТО - введем красочное шоу, на которое можно будет смотреть с попкорном. И сравнивают с Зарницей - в которой участвовал практически каждый школьник. Глупее этой статьи даже на КМ найти трудно.
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