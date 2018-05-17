Просвещение отдельно, наука отдельно. Зачем разделили Минобрнауки?

Министерства образования и науки РФ больше нет

Владимир Путин по рекомендации Дмитрия Медведева разделил главное образовательное ведомство страны на две части: Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования. Первое будет отвечать за школы и среднее образование, второе – за развитие науки, инноваций и деятельность вузов.

Фото с сайта nakanune.ru

Этим же указом президента упраздняется Федеральное агентство научных организаций (ФАНО), его функции перейдут Министерству науки, а Агентство по надзору за образованием станет подведомственным Правительству.

Кому понадобилось деление Минобрнауки и принесет ли оно пользу?

Разделить Министерство образования и науки РФ президенту предложил вновь назначенный премьер-министр Дмитрий Медведев. Реорганизация, по его мнению, "позволит лучше сконцентрировать наши возможности по развитию и одной системы образования, и другой системы образования".

Объединение в одном ведомстве управления всеми уровнями образования, да еще и наукой было ошибкой, которая привела к снижению уровня подготовки в колледжах и повальной ориентации всех учащихся на получение высшего образования, поэтому преобразования в структуре Минобра назрели давно, отметил президент Всероссийского фонда образования, профессор Сергей Комков.

"Почти 20 лет все ведущие эксперты в данной области говорят о том, что объединение общего среднего образования, высшего профессионального образования и науки в ведение одной государственной структуры было большой стратегической ошибкой. Потому что система общего среднего образования тем самым была фактически отдана на откуп муниципальным властям, у которых для ее качественного развития порой не хватало ни материальных ресурсов, ни методического обеспечения, ни административной поддержки, – рассказал Сергей Комков. – Резко снизился уровень внеклассной и внеурочной воспитательной работы, уровень развивающей деятельности школьников. Всех стали ориентировать исключительно на подготовку к поступлению в вуз. Без разницы в какой! Именно поэтому практически на-ура прошла, так называемая, "реформа" по внедрению в российских школах ЕГЭ".

Руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем Александр Жилин отмечает, что в постсоветское время по сфере образования действительно был нанесен "сокрушительный удар либералами".

"Взрастили несколько поколений, у которых в голове полный фаршмак, которые не знают историю своей страны, и, самое главное, у которых отсутствуют национальные ориентиры. Они воспитаны так, что там, где есть пармезан, должна быть и Родина. Это нужно исправлять. Но если ведомство возглавят те, кто до этого внедрял "Болонскую систему", проводил эксперименты над нашим образованием, уничтожая его, тогда образованию конец", – поделился своим мнением с Накануне.RU эксперт.

С виду реорганизация самого Минобра напоминает возврат к советскому опыту СССР, при котором существовало несколько образовательных ведомств. За школьное образование отвечало Министерство просвещения, за высшее – Госкомитет высшей школы, отдельно существовало Академия наук, напомнил историк, соавтор проекта "Последний звонок" Евгений Спицын. Впрочем, реорганизация могла понадобиться вовсе не для достижения благой цели спасения образования и науки, а для того, чтобы поделить власть между лоббистами.

"Мне кажется, это делается не ради решения серьезных и важных задач, а просто ради того, чтобы развести две группировки и сделать так, чтобы и овцы были целы, и волки были сыты", – пояснил Евгений Спицын.

Опыт показывает, что в РФ постоянные правительственные реорганизации принципиально не меняют ситуацию с проводимой политикой. "В данном случае, я думаю, просто идет борьба разных группировок, которые хотят взять под контроль те или иные сферы государственного управления и соответствующие денежные потоки. Идет борьба за кресла между отдельными группировками. За кресла борются хорошо известные разные группировки в Администрации президента, Правительстве, Академии наук. Есть группировка Фурсенко-Ковальчука, они хотели поставить своего человека президентом РАН, но им это не удалось. Есть группировка Грефа-Кудрина-Кузьминова – группировка Высшей школы экономики. Есть группировки, которые существуют в РАН. Здесь завязано довольно много интересов и политических моментов", – считает он.

Евгений Спицын отмечает, что назначение Ольги Васильевой министром образования стало "ударом под дых той либеральной своре, которая все эти годы командовала образованием". Теперь реформаторы хотят вновь оказаться у руля.

"На мой взгляд, министр Васильева, которая пришла полтора года назад в министерство, только вошла в курс дела, начала что-то потихоньку исправлять. И бах! Все начинать сначала, что ли? Я этого не понимаю. По моему ощущению, она какой-то министерский пост должна занять, скорее всего, в Министерстве просвещения", – добавил историк.

Политолог Павел Салин напоминает, что против министра Ольги Васильевой последние два месяца шла достаточно интенсивная кампания, либеральная группа влияния была недовольна перспективами сохранения ею поста в Правительстве, в то же время у госпожи Васильевой есть влиятельные аппаратные покровители.

"Принято соломоново решение – уж если ей действительно больше нравится то, что называется "просвещением", то ей решено отдать этот школьный блок среднего образования, а представителям либерального блока отдать высшее образование и науку", – говорит эксперт.

Продолжит ли Ольга Васильева управлять образованием, как ожидается, станет известно в пятницу, 18 мая, когда Дмитрий Медведев представит президенту предложения по персональному составу Правительства. Источник, близкий к Минобру, ранее сообщал Накануне.RU, что, скорее всего, нынешняя глава ведомства сохранит пост в образовательном ведомстве, однако у Васильевой есть и конкурентка.

По информации СМИ, возможным претендентом на пост министра просвещения называют руководителя центра для одаренных детей "Сириус" Елену Шмелеву.

Елена Шмелева. Фото с сайта ruspekh.ru

Властям придется выбрать между эволюцией в лице Васильвой и революцией в лице Шмелевой, добавил Сергей Комков.

"Могу сказать лишь одно: назначение на пост министра просвещения уже проверенной временем Ольги Юрьевны Васильевой будет означать продолжение "эволюционного пути развития" российской системы образования и планомерного ухода от навязанных нам западными "советниками" и "консультантами" стандартов. А назначение министром просвещения мало кому известной Елены Владимировны Шмелевой может означать переход к "революционному пути развития" нашей отечественной системы образования. Так как ей либо придется полностью сменить свою парадигму, созданную во время работы с одаренными детьми, либо активно и достаточно быстро ломать сложившуюся порочную систему управления образованием. В первую очередь, ей придется принципиально решить вопрос по поводу ЕГЭ, так как ЕГЭ и работа с одаренными детьми – понятия несовместимые. А, во-вторых, ей придется достаточно активно заняться искоренением всей системы бюрократизации, сложившейся в российском образовании за последние 15-20 лет. И особое внимание обратить на возрождение работы во внеурочное время", – отметил профессор.

Кандидатом на пост министра науки называют заместителя Васильевой по научной и инновационой деятельности Григория Трубникова.

Григорий Трубников. Фото с сайта ruspekh.ru

"У Ольги Васильевой есть зам, который курирует науку, молодой академик, физик. Я ничего не хочу сказать про этого человека, потому что я ничего о нем не знаю, насколько он крупный ученый, насколько хороший он организатор. У нас наука сейчас опущена до такого плинточного состояния, что мы даже не знаем, насколько у нас серьезные научные школы, какие из них сохранились, насколько они авторитетны в мировом научном сообществе", – сказал Евгений Спицын.

Профессор Сергей Комков считает, что возглавить Миннауки должен один из действующих успешных ректоров вузов, либо один из руководителей РАН, активно сотрудничающий с высшей профессиональной школой и вузовским сообществом.

"Наука – это серьезная сфера, которой должны заниматься серьезные люди. Но я очень боюсь, что снова всплывет фигура или Фурсенко, или что-то типа него", – предположил Александр Жилин.

Наука нуждается в развитии, и упразднение ФАНО, существовавшей отдельно от Министерства образования и науки, выглядит вполне логичным шагом, считает Сергей Комков.

"Идея создания так называемого ФАНО изначально была воспринята всеми экспертами весьма скептически. Никакого дублирования функций в системе управления высшим образованием и наукой быть не должно!" – сказал профессор.

Еще одной новацией станет вынесение Рособрнадзора из ведения образовательного ведомства. Надзорный орган будет находиться "под Правительством" и контролировать деятельность средней, высшей школ и науки.

Стоит ли ждать от преобразований пользы или это очередная формальная перестановка, станет известно в конце недели, когда будут известны имена членов нового Правительства.

"По-хорошему, во главе министерства должен стать человек наподобие Берии, Мехлиса, Молотова, который своей железной рукой мог бы навести там порядок, привести систему в чувства – встряхнуть, провести чистку, не формальную, а настоящую, и нацелить людей на выполнение важнейших государственных задач. Совершенно очевидно: если мы окончательно угробим науку и образование, у страны не будет будущего", – резюмировал Евгений Спицын.