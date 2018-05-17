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В России 68 региональных депутатов оказались за чертой бедности

12:07 17.05.2018
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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Годовой доход 68 депутатов законодательных собраний России оказался ниже прожиточного минимума по региону. Об этом свидетельствуют результаты исследования РБК, проанализировавшего декларации о доходах региональных парламентариев за 2017 год.

По данным агентства, 14 депутатов зарегистрировали нулевые доходы за прошлый год. Больше всего таких парламентариев — четверо — в заксобрании Северной Осетии. Еще семеро депутатов из Кабардино-Балкарии и пятеро парламентариев из Северной Осетии указали доходы ниже черты бедности. При этом у некоторых из них в собственности находится много недвижимости.

Наиболее низкие средние доходы за 2017 год зафиксированы у депутатов заксобрания Ингушетии (один миллион рублей), Калмыкии (1,3 миллиона рублей), Карачаево-Черкесии (1,6 миллиона рублей), Республики Алтай (1,6 миллиона рублей) и Тывы (1,8 миллиона рублей).

Самые богатые парламентарии проживают в Камчатском крае, где средний доход члена заксобрания составляет 121,3 миллиона рублей. На втором и третьем месте оказались парламенты Магаданской и Челябинской области, где средний годовой доход депутатов составил 85,8 и 76,5 миллиона рублей соответственно.

В тройку самых богатых региональных депутатов вошли Константин Струков (3,37 миллиарда рублей, Челябинская область), Игорь Евтушок (2,3 миллиарда рублей, Камчатский край) и Дмитрий Ильтяков (1,5 миллиарда рублей, Курганская область).

Темы: Бюрократия и чиновничество в России, Развитие регионов в России, Социальные проблемы в России
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Комментарии читателей
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17.05.2018, 16:07
Гость: Из анекдотов...

Устроился мужик в полицию, ему выдали табельное оружие, ну и все как
полагается...
На следующий день на работу он не приходит, проходит неделя, месяц... Вдруг заявляется он в управу, его спрашивают:
- Где был? Почему на работу не ходишь, уже и зарплату давали!
А он им и говорит:
- Так здесь еще и зарплату платят? А я думал ствол выдали, а там крутись как хочешь...
17.05.2018, 15:51
Гость: путник

ФСБ надо срочно заняться этим вопросом, почему людям не дают жить по человечески.
17.05.2018, 15:46
Гость: Где

производится запись в депутатские дружины для вооруженной борьбы с бедностью?
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