В России 68 региональных депутатов оказались за чертой бедности

12:07

Годовой доход 68 депутатов законодательных собраний России оказался ниже прожиточного минимума по региону. Об этом свидетельствуют результаты исследования РБК, проанализировавшего декларации о доходах региональных парламентариев за 2017 год.

По данным агентства, 14 депутатов зарегистрировали нулевые доходы за прошлый год. Больше всего таких парламентариев — четверо — в заксобрании Северной Осетии. Еще семеро депутатов из Кабардино-Балкарии и пятеро парламентариев из Северной Осетии указали доходы ниже черты бедности. При этом у некоторых из них в собственности находится много недвижимости.

Наиболее низкие средние доходы за 2017 год зафиксированы у депутатов заксобрания Ингушетии (один миллион рублей), Калмыкии (1,3 миллиона рублей), Карачаево-Черкесии (1,6 миллиона рублей), Республики Алтай (1,6 миллиона рублей) и Тывы (1,8 миллиона рублей).

Самые богатые парламентарии проживают в Камчатском крае, где средний доход члена заксобрания составляет 121,3 миллиона рублей. На втором и третьем месте оказались парламенты Магаданской и Челябинской области, где средний годовой доход депутатов составил 85,8 и 76,5 миллиона рублей соответственно.

В тройку самых богатых региональных депутатов вошли Константин Струков (3,37 миллиарда рублей, Челябинская область), Игорь Евтушок (2,3 миллиарда рублей, Камчатский край) и Дмитрий Ильтяков (1,5 миллиарда рублей, Курганская область).