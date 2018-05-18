«До сих пор в ногу мы себе не стреляли»

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Доработанная версия закона о контрсанкциях все же допускает введение запрета на ввоз в Россию импортных лекарств и медицинского оборудования

Призыв оппозиции не делать здоровье людей объектом политической игры услышан не был.

Здание Госдумы РФ © KM.RU, Алексей Белкин

Законопроект о контрсанкциях прошел в четверг в Госдуме второе чтение. В третьем, окончательном чтении его собираются принять уже на следующей неделе. Как и обещали депутаты, при доработке из проекта исключили большую часть норм, вызвавших возмущение делового сообщества и экспертов.

В результате, по выражению спикера Госдумы Вячеслава Володина, нормы стали «универсальными». «Мы считаем, что законопроект стал лучше, более того, его поддерживают и представители деловых объединений, и экспертного сообщества. Поправки, которые сегодня были внесены, снимают вопросы, ранее существовавшие к законопроекту», — заверил Володин.

Депутаты действительно переписали законопроект почти начисто. Из него вычеркнули все нормы, содержащие конкретный перечень отраслей, товаров и услуг, которые предлагалось подвести под контрсанкции. Вместо этого в документе появилось шесть направлений, по которым могут вводиться ограничительные меры. Среди них — прекращение или приостановление международного сотрудничества; запрет или ограничение на ввоз/вывоз продукции или сырья; лишение доступа к госзакупкам и запрет на участие в приватизации. В качестве последнего направления значится введение «иных мер» по решению президента.

Именно президенту и правительству решено передать полномочия по подготовке, введению и отмене санкций. Право готовить свои предложения получил и Совбез.

В законопроекте также содержится оговорка, согласно которой объектом контрсанкций не могут быть «жизненно необходимые товары», аналоги которых не производятся в РФ. Контрсанкционный режим не будет распространяться и на граждан, которые ввозят в Россию товары для личного пользования.

Несмотря на это, у отдельных депутатов возникли опасения, связанные с возможным введением запрета на ввоз в Россию лекарств и медоборудования из недружественных стран. Так, коммунист Алексей Куринный не поверил, что оговорка про «жизненно необходимые товары» удержит отраслевых лоббистов от соблазна добиться включения импортных лекарственных в контрсанкционный список. В этой связи он призвал не превращать лекарства в объект политической игры и вообще исключить медицинскую тему из списка возможных ограничительных мер. «Аналоги в понятии лекарственных веществ и медицинского оборудования — это не одно и то же», — заметил депутат.

Его поддержал и коллега по фракции КПРФ Олег Смолин, который подтвердил, что «аналоги — это далеко не всегда то же самое, что оригинальные лекарства и медоборудование». «Надо прописать, что правительство может запрещать ввоз лекарств только с учетом широкого общественного обсуждения», — призвал депутат.

Однако в Госдуме дали понять, что введение контрсанкций в отношении импортных лекарств и медоборудования может послужить неплохим стимулом к развитию импортозамещения в этой области. «До сих пор все действия, которые были направлены на импортозамещение, принесли только плюсы и в ногу сами себе мы при этом не стреляли», — заявил глава комитета Госдумы по экономической политике Сергей Жигарев.

В результате депутаты отказались учесть замечания к законопроекту, тем самым подвесив в воздухе вопрос с введением возможного запрета на импорт лекарственных средств.

Между тем, некоторые парламентарии горели желанием присвоить этому закону свое имя. Так, в ЛДПР настаивали на том, что закон о контрсанкциях надо назвать в честь лидера этой партии. «На Западе у всех дрожь бьет, когда произносят имя Жириновского», — аргументировал такую необходимость либерал-демократ Вадим Деньгин.

В ответ спикер Володин заметил, что в таком случае следует спросить разрешение у самого Жириновского, но того в зале не оказалось. «Он на встрече с журналистами, но мы, естественно, провели консультации, он поддержал эту поправку и просил принять», — заверил Деньгин. Тем не менее, Володин потребовал письменное согласие. «Есть у вас согласие? Нет. А „сейчас сделаю“ — это не ответ», — ответил отказом Володин.

Судьба еще одного законопроекта — об уголовном наказании за исполнение антироссийских санкций на территории РФ и пособничество в их введение решится на следующей неделе. В четверг он планировался к принятию во втором чтении (при этом документ не претерпел изменений по сравнению с первым чтением). Но накануне в Госдуму поступило обращение от РСПП, свои претензии высказал и Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

Представители делового и гражданского сообщества заявили, что принятие законопроекта в таком виде «создает риски необоснованного уголовного преследования граждан России и иностранцев, ограничения взаимодействия с иностранными инвесторами, снижения заинтересованности в инвестициях в Россию у иностранных компаний и ухудшения делового климата».

В итоге Володин согласился выслушать претензии общественности, для чего планируется созвать заседание Совета законодателей, запланированное на 23 мая. Одновременно с этим законопроектом парламентарии решили повременить с рассмотрением в первом чтении поправок в УПК, определяющих подследственность и подсудность уголовных дел за исполнение санкций и пособничество в их введении. Как следует из документа, расследовать такие дела сможет не только Следственный комитет (СК), но также МВД и ФСБ.

Хотя, по словам его автора, депутата Виктора Пинского, ко второму чтению депутаты разрешат расследовать такие дела только СК, подсудность же предлагается закрепить на уровне судов субъектов РФ.

Автор - Елена Земскова