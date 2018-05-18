Борец с коррупцией из УМВД Екатеринбурга попался на крупной взятке

12:13

В Екатеринбурге оперуполномоченный из отдела по противодействию коррупции УМВД Екатеринбурга попался на крупной взятке. Его с поличным взяли сотрудники ФСБ и управления собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области.

"Процесс очищения свердловского гарнизона от предателей службы не прекращается ни на одни сутки и находится на личном контроле у руководства главка, — прокомментировал ситуацию официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. — Только в начале нынешнего года по материалам сыщиков подразделения собственной безопасности ГУ МВД нашими коллегами из регионального СК было возбуждено 24 уголовных дела по фактам различных преступлений, совершённых вот такой категорией так называемых стражей порядка".

Горелых также добавил, что, если вина задержанного оперативника будет доказана, он в кратчайшие сроки будет уволен из рядов полиции. В Следственном комитете сообщили, что уже возбудили уголовное дело, сообщает "Е1.РУ".

Сейчас сотрудники СК и ФСБ ищут сообщника задержанного оперативника. Более подробная информация в интересах расследования не сообщается.