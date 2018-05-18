Госдуме предложили увеличить срок полномочий президента до трех подряд

15:23

Парламент Чечни внес в Госдуму поправки к Конституции о продлении полномочий президента России до трех сроков подряд. Законопроект размещен в базе данных Думы.

В пояснительной записке к документу говорится, что «на данном этапе развития страны назрела необходимость увеличения продолжительности пребывания в должности главы государства одного лица до трех сроков подряд». Инициаторы внесения поправок считают, что на фоне сложившейся сложной внешней политической обстановки важно сохранить преемственность государственной власти.

Ранее с инициативой о продлении полномочий главы государства с двух до трех сроков подряд выступал глава Чечни Рамазан Кадыров.

В Кремле, комментируя данную инициативу, заявили, что это «не тот вопрос, который стоит на повестке дня президента».

Конституция России запрещает находиться на посту президента более двух сроков подряд.

Владимир Путин стал президентом России в 2000 году. Его второй срок завершился в 2008 году, после чего президентский пост занял давний соратник Путина Дмитрий Медведев. Путин был назначен премьер-министром в его правительстве.

В конце своего срока Медведев предложил Путину снова баллотироваться на высший пост. Путина в третий раз избрали президентом в марте 2012 года. Он сделал Медведева премьером.

В марте 2018 года Путин в четвертый раз участвовал в президентских выборах; он набрал на них рекордные 76,6% голосов. После инаугурации Путин переназначил Медведева премьером.

В 2008 году вступили в силу поправки к Конституции, увеличившие срок президентских полномочий с четырех до шести лет.