]]> ]]>
Главная В России Новости

МЧС отметило снижение числа авиакатастроф в России

08:48 18.05.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
Материалы по теме:

Число авиационных катастроф на территории России в 2017 году снизилось по сравнению с предыдущим годом более чем на 40%, пишет РИА Новости со ссылкой на МЧС РФ.

Как следует из сравнительной характеристики чрезвычайных ситуаций, опубликованной на сайте министерства, в 2017 году в стране было зарегистрировано 23 авиакатастрофы (годом ранее — 39), что ниже показателя на 41,03%.

Ранее сообщалось, что количество погибших в авиационных катастрофах в России в 2017 году уменьшилось по сравнению с предыдущим годом почти на 77%, а пострадавших при них — на 74%.

Больше всего авиационных происшествий и катастроф произошло на территории Приволжского и Центрального федеральных округов (по 25%), меньше — в Дальневосточном и Южном федеральных округах (по 10%). Наибольшее количество инцидентов с самолетами зарегистрировано в Центральном и Приволжском федеральных округах (по 28%), а с вертолетами — в Приволжском (40%).

Самая высокая аварийность в 2017 году была у самолетов Х-32 "Бекас", Як-52 и Ан-2, а также у вертолетов Ми-2, Robinson R44, Bell-407 и 206, Eurocopter-120.

Темы: Авиакатастрофы, Статистические данные и прогнозы, МЧС РФ
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
18.05.2018, 11:33
Гость: ВВВ

А снижение количества полётов в России МЧС не заметило. Или они хотят сказать, что снижение аварийности их заслуга?
18.05.2018, 10:12
Гость: Какая

статистика авиакатастроф за последние 25 лет в России и в остальном мире? Россия надо полагать впереди планеты всей.
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.