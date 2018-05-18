МЧС отметило снижение числа авиакатастроф в России

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Число авиационных катастроф на территории России в 2017 году снизилось по сравнению с предыдущим годом более чем на 40%, пишет РИА Новости со ссылкой на МЧС РФ.

Как следует из сравнительной характеристики чрезвычайных ситуаций, опубликованной на сайте министерства, в 2017 году в стране было зарегистрировано 23 авиакатастрофы (годом ранее — 39), что ниже показателя на 41,03%.

Ранее сообщалось, что количество погибших в авиационных катастрофах в России в 2017 году уменьшилось по сравнению с предыдущим годом почти на 77%, а пострадавших при них — на 74%.

Больше всего авиационных происшествий и катастроф произошло на территории Приволжского и Центрального федеральных округов (по 25%), меньше — в Дальневосточном и Южном федеральных округах (по 10%). Наибольшее количество инцидентов с самолетами зарегистрировано в Центральном и Приволжском федеральных округах (по 28%), а с вертолетами — в Приволжском (40%).

Самая высокая аварийность в 2017 году была у самолетов Х-32 "Бекас", Як-52 и Ан-2, а также у вертолетов Ми-2, Robinson R44, Bell-407 и 206, Eurocopter-120.