Следствие просит арестовать экс-замминистра культуры Пирумова

11:00

Следствие просит Басманный суд Москвы арестовать бывшего заместителя министра культуры РФ Григория Пирумова в рамках нового уголовного дела о хищении не менее 450 млн рублей, выделенных на строительство комплекса зданий Эрмитажа.

"В Басманный суд поступили ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Пирумова Г. У. и Колесникова Н. В., обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.159 УК РФ", - сообщили в суде агентству ТАСС.

Как рассказала накануне официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, Главным управлением по расследованию особо важных дел СК РФ по материалам ФСБ России возбуждено уголовное дело о мошенничестве по факту хищения не менее 450 млн рублей, выделенных на строительство комплекса зданий и фондохранилища ФГБУК "Государственный Эрмитаж".

По данным следствия, Пирумов, директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики Министерства культуры Борис Мазо и фактический руководитель группы компаний "Роспан" Никита Колесников организовали заключение государственного контракта без реального намерения его исполнить. При этом большая часть полученных в качестве аванса денег была перечислена в подконтрольные им организации.

В ходе допроса в СК Пирумову было предъявлено обвинение в хищении денежных средств.