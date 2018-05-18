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Следствие просит арестовать экс-замминистра культуры Пирумова

11:00 18.05.2018
Стоп-кадр передачи телеканала НТВ
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Следствие просит Басманный суд Москвы арестовать бывшего заместителя министра культуры РФ Григория Пирумова в рамках нового уголовного дела о хищении не менее 450 млн рублей, выделенных на строительство комплекса зданий Эрмитажа. 

"В Басманный суд поступили ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Пирумова Г. У. и Колесникова Н. В., обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.159 УК РФ", - сообщили в суде агентству ТАСС.

Как рассказала накануне официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, Главным управлением по расследованию особо важных дел СК РФ по материалам ФСБ России возбуждено уголовное дело о мошенничестве по факту хищения не менее 450 млн рублей, выделенных на строительство комплекса зданий и фондохранилища ФГБУК "Государственный Эрмитаж".

По данным следствия, Пирумов, директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики Министерства культуры Борис Мазо и фактический руководитель группы компаний "Роспан" Никита Колесников организовали заключение государственного контракта без реального намерения его исполнить. При этом большая часть полученных в качестве аванса денег была перечислена в подконтрольные им организации.

В ходе допроса в СК Пирумову было предъявлено обвинение в хищении денежных средств.

 

Темы: Борьба с коррупцией в России, Резонансные судебные процессы в России, Министерство культуры РФ, Следственный комитет России
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Комментарии читателей
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18.05.2018, 14:50
Гость: SL

Что толку? Наш главный казнокрад опять выпустит, как васильеву и сердюкова.
18.05.2018, 12:46
Гость: B-)

Капать нужно глубже , начиная с времён Швыдкого, тогда тоже было много скандалов по объектам культурного наледия.
18.05.2018, 11:42
Гость: Skeptik

Опять во материалам ФСБ, а не СК!
СК ведет дела исключительно против клана президента
Вспомним дело амазонок

Когда же заменят главного темнилу в яме СК?
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