Южная Корея предложила России ускорить наведение «девяти мостов»

08:15

Южная Корея предложила России активизировать сотрудничество по девяти направлениям во время состоявшихся в четверг переговоров в Москве на уровне заместителей министров иностранных дел, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление МИД Республики Корея.

Инициатива навести с Россией "девять мостов" принадлежит президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину. С этой идеей он выступил на Восточном экономическом форуме в 2017 году. Под "девятью мостами" в частности подразумевается газ, железные дороги, Северный морской путь, судостроение, создание рабочих мест, рыболовство и другие виды сотрудничества.

В переговорах участвовали заместитель главы МИД РФ Игорь Моргулов и его южнокорейский коллега Юн Сун Гу.

По данным МИД Южной Кореи, Юн Сун Гу высказал пожелание форсировать сотрудничество в области здравоохранения, науки и технологиях для повышения качества жизни народов двух стран. Также он предложил ускорить совместную разработку концепции "девяти мостов" сотрудничества России и Южной Кореи, предложенной в прошлом году на сентябрьском саммите, в развитии туристического, спортивного и гуманитарного обменов.

Россия заявила о готовности сотрудничать по предложенным направлениям, отмечается в сообщении МИД Южной Кореи.

Заместители глав МИД двух стран дали позитивную оценку развитию быстрыми темпами корейско-российских отношений, в том числе росту на 40% торговли в прошлом году, объем которой составил 19 миллиардов долларов. Они, как указывается в сообщении, условились и в нынешнем году также продолжить тесное сотрудничество в разных областях.

Россия и Южная Корея договорились рассмотреть возможности трехстороннего экономического сотрудничества на Корейском полуострове с участием КНДР, сообщает МИД Южной Кореи.