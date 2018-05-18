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Южная Корея предложила России ускорить наведение «девяти мостов»

08:15 18.05.2018
Фото dni.ru
Фото dni.ru
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Южная Корея предложила России активизировать сотрудничество по девяти направлениям во время состоявшихся в четверг переговоров в Москве на уровне заместителей министров иностранных дел, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление МИД Республики Корея.

Инициатива навести с Россией "девять мостов" принадлежит президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину. С этой идеей он выступил на Восточном экономическом форуме в 2017 году. Под "девятью мостами" в частности подразумевается газ, железные дороги, Северный морской путь, судостроение, создание рабочих мест, рыболовство и другие виды сотрудничества.

В переговорах участвовали заместитель главы МИД РФ Игорь Моргулов и его южнокорейский коллега Юн Сун Гу.

По данным МИД Южной Кореи, Юн Сун Гу высказал пожелание форсировать сотрудничество в области здравоохранения, науки и технологиях для повышения качества жизни народов двух стран. Также он предложил ускорить совместную разработку концепции "девяти мостов" сотрудничества России и Южной Кореи, предложенной в прошлом году на сентябрьском саммите, в развитии туристического, спортивного и гуманитарного обменов.

Россия заявила о готовности сотрудничать по предложенным направлениям, отмечается в сообщении МИД Южной Кореи.

Заместители глав МИД двух стран дали позитивную оценку развитию быстрыми темпами корейско-российских отношений, в том числе росту на 40% торговли в прошлом году, объем которой составил 19 миллиардов долларов. Они, как указывается в сообщении, условились и в нынешнем году также продолжить тесное сотрудничество в разных областях.

Россия и Южная Корея договорились рассмотреть возможности трехстороннего экономического сотрудничества на Корейском полуострове с участием КНДР, сообщает МИД Южной Кореи.

Темы: Россия, Южная Корея, Визиты и важные переговоры зарубежных политиков, Визиты и важные переговоры российских политиков
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Комментарии читателей
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18.05.2018, 10:09
Гость: Америкосы

всё испортят всё равно, КНДР нужно поставить условие, приступить к ликвидации полигона по испытанию ЯО и ядерному разоружению только после того как янки выведут свои войска с ЮК всех до последнего солдата.
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