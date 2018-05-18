Мир после войны: о чём говорили Владимир Путин и Башар Асад в Сочи

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Президенты России и Сирии провели двусторонние переговоры в Сочи

В центре переговоров были борьба с терроризмом и политическое урегулирование в арабской республике. По словам Владимира Путина, существенные военные успехи сирийской армии создали платформу для укрепления законной власти и возобновления полноформатного политического процесса. В свою очередь, Башар Асад заявил о намерении направить своих делегатов для формирования Конституционного комитета. Эта структура должна на основе достижений Астанинского процесса и Конгресса сирийского диалога начать работу над новым основным законом Сирии.

Фото с сайта kremlin.ru

Сирийский лидер Башар Асад в четверг, 17 мая, посетил с рабочим визитом Сочи, где его принял президент России Владимир Путин. Главы государств провели двусторонние переговоры, в центре которых были борьба с терроризмом и политическое урегулирование в арабской республике.

«Хочу поздравить вас со значительными успехами сирийской правительственной армии в борьбе с террористическими формированиями. Благодаря усилиям, которые предприняты вашими военнослужащими за последнее время, сделаны очень важные шаги в дальнейшем укреплении законной власти. Террористы сложили оружие в ключевых точках Сирии, что позволило восстановить инфраструктуру страны, отодвинуть их, практически прекратить их функционирование вблизи сирийской столицы», — заявил Путин, приветствуя Асада в резиденции «Бочаров ручей».

«Сейчас, после этих военных успехов, безусловно, созданы дополнительные условия для возобновления полноформатного политического процесса», — подчеркнул российский лидер.

Он отметил, что многое в этом направлении уже сделано в ходе Астанинского процесса и в рамках Конгресса сирийского народа, который прошёл в Сочи в конце января 2018 года. По словам Путина, следующая актуальная задача — это экономическое восстановление Сирии и оказание гуманитарной помощи людям, которые оказались в трудной ситуации.

В свою очередь, Асад отметил, что со времени предыдущей встречи двух лидеров полгода назад произошло много позитивных изменений, прежде всего — в области борьбы с террористическими группировками.

«В первую очередь это касается борьбы с терроризмом. Площадь, которую контролируют террористы, стала гораздо меньше. За последние недели сотни тысяч сирийцев уже смогли вернуться в свои дома, на пути ещё миллионы», — рассказал президент САР.

По его словам, укрепление стабильности открывает двери перед политическим процессом, который начался некоторое время назад. В связи с этим Асад вновь подчеркнул, что сирийские власти «с воодушевлением поддерживают политический процесс», который должен идти параллельно борьбе с терроризмом.

«Мы знаем, что это будет нелегко, так как есть страны, которые не хотят, чтобы в Сирию вернулась стабильность. Однако мы вместе с вами и другими партнёрами и друзьями будем и дальше твёрдо двигаться вперёд в деле мирного процесса на благо достижения мира. Сегодняшняя встреча даёт нам хорошую возможность выработать совместные позиции на предстоящий период в том, что касается переговорного процесса в Астане и в Сочи», — отметил Асад.

Сирийский лидер также выразил слова благодарности Вооружённым Силам РФ, и в особенности Воздушно-космическим силам, которые «сыграли очень важную роль в том, что касается борьбы с терроризмом в последний период».

«Ситуация развивается очень позитивно»

По итогам встречи лидеры России и Сирии сообщили, что в ходе обстоятельных переговоров стороны согласовали дальнейшие совместные действия по борьбе с террористическими образованиями в арабской республике и обозначили важность активизации в стране политического процесса.

«В связи с этим президент Сирии принял решение направить свою часть делегации для формирования Конституционного комитета, который должен работать над основным законом Сирии. Россия приветствует это решение президента Сирии и всячески будет его поддерживать, имея в виду и договорённости, которые были достигнуты в ходе Конгресса сирийского народа, прошедшего несколько месяцев назад в Сочи», — сообщил Путин.

Российский лидер также отметил, что Москва рассчитывает на поддержку ООН и всех заинтересованных в урегулировании сирийского кризиса стран в деле восстановления экономики Сирии и решения гуманитарных вопросов.

По словам Башара Асада, с военной точки зрения ситуация в Сирии развивается «очень позитивно» благодаря тем шагам, которые были сделаны в деле борьбы с терроризмом. Он также поблагодарил Москву за оказание гуманитарной помощи на всех этапах конфликта.

«Что касается экономического сотрудничества, то мы отметили рост российских инвестиций в последнее время, инвестиций российских компаний в различные сферы экономики Сирии, а также обсудили возможные шаги по дальнейшему поощрению интереса российских компаний к инвестициям в нашу страну и участию в процессе восстановления страны», — заявил Асад.

Сирийский лидер добавил, что в рамках политического процесса акцент был сделан на вопросе создания Конституционного комитета. Асад подтвердил, что Дамаск в кратчайшие сроки направит своих делегатов в комитет для обсуждения поправок в действующую конституцию республики.

«Основное внимание мы сфокусировали на вопросе Конституционного комитета, который должен быть создан по итогам работы Конгресса сирийского диалога. Мы рассчитываем начать соответствующую работу с ООН», — отметил Асад.

В свою очередь, президент России выразил уверенность в том, что по мере активизации политического процесса в Сирии и ухода на второй план военных действий территорию арабской республики начнут покидать вооружённые силы других стран.

«Исходим из того, что в связи со значительными победами и успехом сирийской армии в борьбе с терроризмом с началом политического процесса в его более активной фазе иностранные вооружённые силы будут выводиться с территории САР», — подчеркнул Путин.

Также в четверг, 17 мая, в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) сообщили о ходе мирного урегулирования конфликта и нормализации ситуации в арабской республике. Отмечается, что, несмотря на установленный режим прекращения огня, есть случаи его нарушения в провинциях Алеппо, Дамаск, Деръа, Идлиб и Латакия.

В то же время продолжается работа по расчистке и разминированию территорий Восточной Гуты, освобождённых от боевиков незаконных вооружённых формирований. Благодаря поддержке российской стороны и правительства Сирии в свои дома уже вернулись более 65,5 тыс. мирных жителей.

Завершаются мероприятия по выводу радикалов и членов их семей из зоны деэскалации «Хомс». С 7 мая эти районы покинули более 35 тыс. человек, а в освобождённых населённых пунктах приступили к работе правоохранительные органы САР.

Специалисты ЦПВС продолжают оказывать нуждающимся гуманитарную и медицинскую помощь, а также участвовать в восстановлении разрушенной социальной инфраструктуры.

Автор: Владимир Смирнов