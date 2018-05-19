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В Грозном боевики попытались захватить заложников в православной церкви

19:07 19.05.2018
Церковь Архангела Михаила в Грозном. Фото с сайта ru.wikipedia.org
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В Грозном боевики  пытались захватить прихожан в церкви Архангела Михаила.

"Боевики проникли в церковь Архангела Михаила, их целью было захватить прихожан. В результате немедленно проведенной спецоперации все четверо боевиков были уничтожены", - рассказал "Интерфаксу" в субботу глава Чеченской республики Рамзан Кадыров..

"Имеется оперативная информация, что приказ боевики получили из одной из западных стран", - отметил глава Чечни.

Кадыров сказал, что он немедленно прибыл на место происшествия, где "непосредственно осуществлял контроль за проведением спецоперации, она заняла лишь несколько минут".

В результате нападения боевиков и спецоперации по их уничтожению погибли двое сотрудников правоохранительных органов и один прихожанин.

В настоящее время установлена личность одного из боевиков.

"Он проживал в пригороде Грозного в одном из поселков",- написал Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.

Глава Чечни отметил, что один из погибших по-прежнему не опознан ни в качестве сотрудника полиции, ни как прихожанин.

Темы: Чечня, Происшествия, Борьба с терроризмом в России
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Комментарии читателей
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19.05.2018, 22:00
Гость: ымав

Еще Кадыров старший говорил- в чечне борьба за независимость а действуют почему то иностранные наемники.
19.05.2018, 21:41
Гость: А что?

Неужели там ещё остались православные люди?
19.05.2018, 21:17
Гость: Контрразведчик

Талгат Сафич Таджуддин, Равиль Исмагилович Гайнутдин, почему убивают Русских Православных людей? Мы же ваши мечети не трогаем и не убиваем, ваших подданных мусульман! Господин Президент Государства Российского, почему завозите курбаши-шайтанов?
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