В Грозном боевики попытались захватить заложников в православной церкви

19:07

Церковь Архангела Михаила в Грозном. Фото с сайта ru.wikipedia.org

В Грозном боевики пытались захватить прихожан в церкви Архангела Михаила.

"Боевики проникли в церковь Архангела Михаила, их целью было захватить прихожан. В результате немедленно проведенной спецоперации все четверо боевиков были уничтожены", - рассказал "Интерфаксу" в субботу глава Чеченской республики Рамзан Кадыров..

"Имеется оперативная информация, что приказ боевики получили из одной из западных стран", - отметил глава Чечни.

Кадыров сказал, что он немедленно прибыл на место происшествия, где "непосредственно осуществлял контроль за проведением спецоперации, она заняла лишь несколько минут".

В результате нападения боевиков и спецоперации по их уничтожению погибли двое сотрудников правоохранительных органов и один прихожанин.

В настоящее время установлена личность одного из боевиков.

"Он проживал в пригороде Грозного в одном из поселков",- написал Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.

Глава Чечни отметил, что один из погибших по-прежнему не опознан ни в качестве сотрудника полиции, ни как прихожанин.