Почему успешный чиновник впал в депрессию и покончил с собой

Москва продолжает обсуждать трагедию, случившуюся с высокопоставленным и успешным столичным чиновником

Бывший вице-президент ВТБ Юрий Котлер найден мертвым в своей квартире, главная версия – самоубийство. Обнаружена предсмертная записка, и она дала основание психологам предположить, что стало причиной такого поступка.

Юрий Котлер. Стоп-кадр видео

«Кабан, ты настоящий друг, странный и смешной, но настоящий. А я нет. И я безумно люблю свою семью, и я их очень сильно подвел. И я люблю маму, если бы она хотя бы один раз в жизни сказала, что любит меня, может быть, было бы все по-другому. Крепись!:))», – написал в предсмертной записке член экспертного совета «Единой России» 50-летний Юрий Котлер.

На первый взгляд, Котлер не страдал из-за недостатка любви, внимания и денег. Российский политолог, директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в своем telegram-канале назвал смерть бывшего топ-менеджера «странной».

«Недели три назад случайно пересеклись в аэропорту. Произвел впечатление человека, полного планов. Говорили, что его кандидатура рассматривается на должность координатора экспертного совета при правительстве», – написал он.

Руководитель партийных проектов «Единой России», бывший глава московского представительства ПАО «Новороссийский морской торговый порт», руководитель Института современного лидерства Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России – десятки различных регалий за всю его жизнь говорят о том, что Котлер был лидером, нацеленным преодолевать жизненные трудности. Почему же он не смог решить собственные психологические проблемы?

Депрессия, проблемы, алкоголь

Специалист по утратам Варвара Сидорова отметила, что судя по записке, это состояние человека, находящегося в депрессии. Сидорова подчеркнула, что не знала Котлера и может только предполагать сценарий развития событий.

«Сработать могли три фактора. Из записки следует, что отношения с мамой у Котлера были сложные, у таких людей склонность к депрессии выше, чем в среднем. Во-вторых, он недавно отпраздновал пятидесятилетие. Приближение таких дат, особенно у мужчин, вызывает спад настроения. Плюс к этому у него были неприятности финансового плана. К тому же, по некоторым данным, он употреблял алкоголь».

Эксперт считает, что в записке очень много нежности и любви к близким Котлера, кроме мамы. Вместе с тем, в послании много пассивной агрессии и агрессии, обращенной на себя.

Смайл в конце можно объяснить тем, что когда человека приучили держать лицо, он это делает на автомате, что бы ни происходило внутри. И это некая ирония, как говорят американцы, keep smiling («продолжай улыбаться», «не вешай нос», прим ред.)

«Он не говорит напрямую маме, что обижен, а выражает сожаление, отправляет маме послание, но он ее не упрекает. Почему человек, решающий большие государственные задачи, не может справиться со своими проблемами? Чиновник тоже человек, и как любой может болеть. Видимо, Котлер болел депрессией. В этом состоянии люди впадают в отчаяние. У людей, у которых агрессия часто обращается на себя, во время депрессии сознание суживается до одной или нескольких проблем, эмоциональный ряд обедняется, и они могут прийти к такому решению, как Котлер», – отметила Сидорова.

На вопрос о том, могла ли карьера стать гиперкомпенсацией за обесцененное внимание матери, эксперт отметила, что такое бывает не у всех людей, которым мать дарит недостаточно любви.

«Гиперкомпенсация возникает, если мама была значимым человеком, но не появился близкий человек, который взял бы на себя материнские функции. И когда кажется, что если постараться, эти материнские чувства можно получить. Такие люди очень успешны в профессии, но несчастны в жизни».

Психолог Инна Пасечник по просьбе газеты ВЗГЛЯД также оценила состояние Котлера в момент написания записки: «Судя по сбивчивости текста, он был в заметном аффективном состоянии, в отчаянии. Отсутствие логики изложения в записке говорит о том, что человек делал это исключительно эмоционально, а не рационально».

Эксперт прокомментировала и ту часть записки, которая касается отношений Котлера с матерью:

«Для любого ребенка важно ощущение любви своих родителей, и то, что родители принимают его любым. Родитель может быть недоволен поведением ребенка, но продолжать транслировать свою любовь».

Психолог подчеркнула, что лично не знала Котлера, но с учетом ее опыта можно предположить, что у него была холодная мать. Она могла не только не похвалить ребенка за успехи, но и обесценить их.

По словам Пасечник, люди, у которых осталась неудовлетворенность в отношениях с матерью, могут добиваться карьерных высот, но в душе у них огромная дыра и вечный огромный стыд.

«Человек собой недоволен, что он не дотягивает, и этот стыд приводит к достижениям. С другой стороны, у людей фиксируется саморазрушающее поведение. Люди с нарциссическим типом личности не выносят столкновения с неудачами, а в данном случае была большая неудача. Люди такого типа часто не способны пережить больших проблем», – заявила газете ВЗГЛЯД психолог.

Как близкие могут помочь?

И все же близкие могут помочь таким людям. Распознать депрессию может любой человек с базовыми психологическими знаниями, считает Варвара Сидорова.

Во-первых, необходимо признать, что депрессия – это болезнь. Во-вторых, не стоит усугублять алкоголем и найти способы физической сублимации, например, заняться спортом.

«Людям с нарциссической организацией личности очень важно опираться на близких. Но в нашем социо-культурном контексте это часто невозможно. Я встречала успешных людей с расстройством личности и паническими атаками, которые не могут опереться ни на кого. Они говорят, что отвечают за свою семью и не могут показать близким свою слабость. Такие люди остаются один на один со своим большим стыдом, провалом», – отмечает Инна Пасечник.

Она подчеркнула, что если мужчина в такой сложной ситуации не собирается обращаться к психологам, то он должен принять себя и в рамках глубокой депрессии дать себе установку не делать резких движений.

Напомним, тело Котлера было обнаружено 16 мая в его квартире в Брюсовом переулке. Счеты с жизнью он свел 14 мая, на следующий день после своего 50-летия. В начале мая Арбитражный суд Москвы признал Котлера банкротом из-за долга в 50 млн руб. банку ВТБ, в котором бизнесмен взял ипотечный кредит на покупку квартиры в Брюсовом переулке за 80,4 млн руб. Котлер перестал платить по нему, поэтому в декабре 2017 банк обратился в суд. В прошлом Котлер был высокопоставленным сотрудником ВТБ.

В апреле Котлер начал судебную тяжбу со своим работодателем – «Новороссийским морским торговым портом» (НМТП). Он был заместителем директора НМТП и возглавлял представительство компании в Москве, но был уволен за прогулы. Через суд Котлер требовал взыскать невыплаченную зарплату и денежную компенсацию.