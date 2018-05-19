СК завел дело на полицейского, «унизившего русскихv своим постом в соцсети

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Сотрудниками главного следственного управления Следственного комитета по Московской области возбуждено уголовное дело в отношении старшего сержанта комендантской роты УВД на Московском метрополитене по ч. 1 ст. 282 УК (возбуждение ненависти по признакам национальности с использованием сети интернет), рассказал РБК источник в правоохранительных органах.

По версии следствия, 35-летний полицейский из Коломны еще в феврале 2009 года, «используя неустановленные технические средства выхода в телекоммуникационную сеть интернет, зарегистрировался в социальной сети «ВКонтакте» под именем Володимир Синеко». Под этим именем он «не позднее 1 января 2017 года <...> осуществил републикацию видеозаписи «Пьяный русский vs узбек» и опубликовал комментарий, в котором содержатся психологические и лингвистические признаки унижения русских как представителей группы лиц, выделяемой по национальному признаку».

Подозреваемый работал в органах внутренних дел уже пять лет и имеет на иждивении троих несовершеннолетних детей.