Переговоры Путина с Меркель: «сверка часов» или альянс против американского безумия?

Сказано было ощутимо больше, чем озвучено прессе

18 мая в Сочи завершилась встреча Президента России Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель, по итогам которой у политических обозревателей осталось больше вопросов, чем ответов.

Фото с сайта kremlin.ru

Кардинального прорывов в двусторонних отношениях после общения глав ФРГ и РФ на черноморском побережье никто даже не анонсировал. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сдержанно сказал о том, что встреча создает возможность «сверить часы по актуальным международным и региональным проблемам».

Однако контекст, в котором проходило мероприятия, и некоторые двусмысленные фразы, прозвучавшие на совместной пресс-конференции, могут свидетельствовать о том, что на переговорах за закрытыми дверями на самом деле могло прозвучать нечто более серьезное, чем то, что было озвучено средствам массовой информации.

Общение лидеров России и Германии продолжалось около полутора часов.

Набор ключевых вопросов, которые они озвучили в ходе итоговой пресс-конференции, был ожидаем: «Северный поток-2», Донбасс, Сирия, Иран.

По поводу Донбасса на первый взгляд ничего сенсационного не прозвучало – и Владимир Путин, и Ангела Меркель заявили о безальтернативности «Минских соглашений». Впрочем, на фоне резкого обострения ситуации в Донбассе и прозрачных намеков Вашингтона на возможную ревизию соглашений в пользу Киева это уже и так было немало.

Что же касается ситуации вокруг атаки украинских властей на РИА «Новости-Украина» и ареста главы агентства Кирилла Вышинского, то Ангела Меркель пообещала журналистам лично обсудить ее с Петром Порошенко.

Практически проигнорировала Меркель попытки президента Украины Петра Порошенко оказать моральное давление на украинскую общественность с тем, чтобы вынудить официальный Берлин участвовать в проекте «Северный поток-2». Более того, канцлер преподнесла киевскому лидеру горькую пилюлю в сладкой оболочке, сказав, что после ввода нового трубопровода в эксплуатацию Украина должна все равно оставаться важным транзитером энергоносителей.

И ключевые слова в данном случае именно – «после ввода». Фактически Меркель дала понять, что вопрос прекращения реализации проекта даже не обсуждается.

Комментарий Владимира Путина по данному вопросу прозвучал выдержанно, дипломатично, но все равно зловеще для киевского режима: «Поставки будут продолжены, если они окажутся экономически обоснованными и целесообразными для участников экономической деятельности».

Как говорится – ни добавить, ни отнять.

Учитывая то, что сегодня происходит с транзитом через Украину, его целесообразность уже и сейчас находится под большим вопросом.

Что же касается негативного отношения к «Северному потоку-2» со стороны США, то тут Владимир Путин пошел в атаку с открытом забралом, прямо заявив о том, что США элементарно добиваются для себя экономической выгоды.

Причем синхронно с сочинскими переговорами министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер фактически обвинил США в попытках использовать политику с целью давления на экономику. По словам министра, если Вашингтон заявляет, что ставит свои экономические интересы на первое место, принуждая партнеров покупать свое заведомо более дорогое топливо, то он должен ожидать, что европейцы дадут ему адекватный ответ

Явно недоволен Берлин Вашингтоном и по иранскому вопросу. Ангела Меркель объявила, что Берлин продолжит соблюдать условия «ядерной сделки» и даже будет пытаться развивать диалог с Тегераном.

Расхождения в сирийском вопросе между двумя лидерами были, но они оказались совсем не критичными. Меркель больше говорила о недопустимости ограничения прав собственности лиц, выехавших из страны во время военного конфликта. Официальный Дамаск планирует лишать права собственности на имущества тех лиц, которые не смогут лично подтвердить свои права на него. А Владимир Путин призвал снять ограничения с поставок в Сирию гуманитарных грузов.

Комментируя переговоры, эксперты Welt объявили о том, что Россия вбивает клин между Европой и США, а также отметили, что контакт состоялся при ярко выраженной симпатии.

Никаких серьезных договоров по итогам встречи подписано не было, однако все указывает на то, что сказано было все же ощутимо больше, чем озвучено прессе. Насколько именно больше – мы уже скоро поймем сами по темпам завершения строительства «Северного потока-2» и позиции Меркель в Донбассе.

На сегодняшний день Германия является одним из важнейших экономических партнеров России, занимая по внешнеторговому обороту второе место после Китая. При этом в 2017 году его объемы выросли на 23%, а по итогам первых двух месяцев 2018 – на 13. И останавливать это все ради лоббирования интересов проамериканской Украины Берлин, похоже, даже не собирается.

