«Правительство назначал не тот Путин, за которого голосовали»

Особое удивление вызывают две фигуры — министров сельского хозяйства и науки

18 мая в сочинской резиденции Бочаров ручей президент Владимир Путин одобрил состав нового кабмина. Предложения по кандидатурам вице-премьеров и министров представил ему премьер Дмитрий Медведев.

Фото с сайта kremlin.ru

«Я согласен и подпишу сегодня же указ о назначениях. Нужно будет оперативно решить вопросы, и я прошу к этому подключиться, по замене тех наших коллег, которые покидают свои прежние места работы», — сказал глава государства.

Итак, вот список заместителей премьера.

Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов. Будет отвечать за финансово-экономические вопросы, то есть курировать не только министерство финансов, но и министерство экономического развития. В прошлом правительстве Силуанов был министром финансов.

Вице-премьер Татьяна Голикова. Будет курировать социальную политику, в том числе вопрос пенсионной реформы. До этого в течение почти пяти лет была председателем Счетной палаты.

Вице-премьер Дмитрий Козак. Сфера ответственности — топливно-энергетический комплекс и промышленность (за исключением оборонных предприятий). В прошлом правительстве в должности вице-премьера отвечал за подготовку Сочи к Олимпиаде, развитие регионов и ЖКХ.

Вице-премьер Алексей Гордеев. Займется сельским хозяйством. В 1999—2009 годах уже занимал должность министра сельского хозяйства. После этого был губернатором Воронежской области. С декабря 2017-го занимал должность полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе.

Вице-премьер Виталий Мутко. Будет отвечать за строительный сектор и развитие регионов. В прошлом правительстве сначала занимал должность министра спорта, а затем вице-премьера.

Вице-премьер Юрий Борисов. Станет куратором оборонно-промышленного комплекса. Ранее в должности замминистра обороны курировал закупки вооружений.

Вице-премьер Максим Акимов. Будет отвечать за транспорт, связь и цифровизацию экономики. Перешел с должности замруководителя аппарата правительства.

Вице-премьер Ольга Голодец. Ее сферой ответственности станут культура и спорт. В прошлом правительстве в должности вице-премьера курировала социальную политику.

Вице-премьер и полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Единственный из вице-премьеров прошлого правительства, кто сохранил не только должность, но и функционал.

Вице-премьер и руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко. Будет курировать законотворческую работу правительства и кадровые вопросы. С 2008-м был помощником президента-начальником контрольного управления администрации президента. Однокурсник Медведева.

Заметим: должности вице-премьеров покинули Аркадий Дворкович (вместе с Виктором Вексельбергом, вероятно, возглавят фонд «Сколково»), Сергей Приходько, Дмитрий Рогозин, Игорь Шувалов и Александр Хлопонин.

Что до министров, свои посты сохранили глава МИД Сергей Лавров, глава МВД Владимир Колокольцев, министр культуры Владимир Мединский, министр юстиции Александр Коновалов, министр здравоохранения Вероника Скворцова, министр обороны Сергей Шойгу, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр спорта Павел Колобков, глава Минэкономразвития Максим Орешкин, министр труда и соцзащиты Максим Топилин и глава Минэнерго Александр Новак.

Среди вновь назначенных министров выделяется новый глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев — сын секретаря Совбеза Николая Патрушева (ранее Патрушев-младший возглавлял государственный Россельхозбанк).

Еще одно громкое назначение — новый министр науки и высшего образования России Михаил Котюков, ранее бывший руководителем Федерального агентства научных организаций (ФАНО): на предыдущем посту Катюкова неоднократно критиковали за некомпетентность академики РАН.

Владимир Якушев теперь будет руководить Минстроем, а Дмитрий Кобылкин — Минприроды. Министерство транспорта возглавит Евгений Дитрих, а Минвостокразвития — губернатор Амурской области Александр Козлов. Поменялся и руководитель МЧС: на место Владимира Пучкова назначили Евгения Зиничева. Главой созданного Министерства просвещения стала Ольга Васильева, министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (бывшее Минкомсвязи) назначили руководителя Аналитического центра при правительстве Константина Носкова, министром по делам Северного Кавказа — Сергея Чеботарева.

О чем говорит структура кабмина, чего ждать от нового правительства?

— По большому счету, кабмин остался прежним — люди, которые в него входили (в широком смысле, включая глав крупнейших госкорпораций), просто поменялись местами, — отмечает политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков. — Перемены — это в любом случае неплохо. Подолгу оставаясь в своих креслах, министры помимо воли обрастают коррупционными связями. Пусть не лично они, но их заместители, помощники и доверенные лица составляют коррупционную среду — как корабль по мере движения в море обрастает водорослями и ракушками.

Вместе с тем, надо понимать: когда 18 марта люди голосовали за Путина, они голосовали за его несгибаемую политическую волю в противостоянии с Западом и за стиль его политического лидерства. Ничего из этих характеристик никак не связано с новым правительством. Думаю, у граждан к составу кабмина уже возникли большие претензии.

Люди хотели бы, чтобы правительство было изменено — за исключением нескольких идейно-политических фигур типа Шойгу, Лаврова, Мединского. Особое раздражение вызывал экономический блок, который не просто не смог обеспечить роста российской экономики, но и довел ситуацию до депрессии. А главное — не смог обеспечить перехода к производящей экономике, и не смог изменить правил игры, по которым прибыли приватизируются, а убытки национализируются.

То, что экономический блок практически целиком сохранен, наверняка будет негативно воспринято общественным мнением. В целом, уже сейчас можно сказать, что новое правительство не будет пользоваться популярностью в России.

— Какая фигура в новом кабмине самая непопулярная?

— На мой взгляд, новый глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев — сын секретаря Совбеза. Думаю, это назначение будет иметь негативные политические последствия для всего правительства. Люди не верят, что детям высших чиновников по наследству передается талант управления. И очень не любят ситуаций, когда отец и сын де-факто занимают министерские посты.

В этом смысле назначение Патрушева-младшего можно рассматривать как вызов общественному мнению. Наверное, он честный и трудолюбивый человек. Но в его случае этого мало — Патрушев-младший должен быть буквально гением, чтобы наперекор общественному мнению занять пост в правительстве.

По непопулярности с ним может спорить только Михаил Котюков. Мне кажется странным, что министром науки и высшего образования назначают человека, который раздражает все научное сообщество России.

В обоих случаях назначения полностью игнорируют мнение общества. И это представляется абсолютно неправильным.

— Можно ли ждать от правительства перемен?

— Думаю, правительство будет работать в прежнем режиме. Политический блок станет сражаться за суверенитет страны. А экономический блок будет по-прежнему надеяться, что санкции отменят, Россия будет топтаться на месте.

Разочарование — вот чувство от фактического переназначения социально-экономического блока правительства. Скорее всего, перемены не коснуться ни самих министров блока, ни их замов, ни бизнесменов, которые десятитысячным роем вьются вокруг этих фигур.

Можно сказать, кабмин назначал не тот Путин, за которого голосовали.

— Есть версия, что новое правительство — переходное: на Медведева и членов кабмина спишут неудачи, когда на Россию обрушится новый экономический кризис. Это похоже на правду?

— Правительство, я считаю, назначают не для того, чтобы увольнять. Поэтому версия с грядущей отставкой Медведева за провалы в экономике представляется мне фантастической.