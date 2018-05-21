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ФСБ раскрыла экстремистскую группу в Крыму

10:32 21.05.2018
Скриншот с YouTube
Скриншот с YouTube
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ФСБ раскрыла деятельность экстремистской группы, созданной помощником депутата Рады Мустафы Джемилева по указанию находящегося в розыске лидера Меджлиса крымско-татарского народа (организация, запрещена в России) Рефата Чубарова.

Как пишет РИА Новости, что экстремисты планировали преступления для устрашения "пророссийски настроенных крымских татар и нагнетания межнациональной напряженности" на полуострове. Группа была сформирована в Харькове, в нее входили помощник депутата Эрол Велиев и боксеры А. Стешенко и А. Третьяков.

В апреле Стешенко "раскрыли" при въезде в Крым, где он планировал провокацию накануне годовщины подписания Указа Президента "О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития".

Кроме того, в январе экстремисты подожгли дом муфтия Крыма Эмирали Аблаева. При этом они использовали бутылки с зажигательной смесью.
За каждую проведенную акцию им было обещано по пятьсот долларов США.

Возбуждены уголовные дела о создании экстремистского сообщества, вербовке и участии в нем. Велиеву и Третьякову обвинения предъявили заочно. Оба объявлены в федеральный розыск.

Темы: Крым, Борьба с экстремизмом в России, Борьба с терроризмом в России, Исламистские экстремисты и террористы, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ)
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Комментарии читателей
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21.05.2018, 14:33
Гость: Шуткам

Шутишь, парниша? У украинских шахтёров пенсия 10-15 тыс грн, т.е. 350-500 долларов США. А минимальная пенсия около 70 долларов.
21.05.2018, 14:13
Гость: Не спит,а зарплату себе нагоняет

А ФСБ не спит, и это правильно//////////////////////
Умеет же эта служба создать мышинную возню на любом ровном месте. Её предшественница сажала чеченцев как врагов народа только лишь за то,что они были верующие и придерживаясь своей вере категорически отказались держать свиней в созданных на их территоии колхозов. Работники нквд имели за эту "кропотливую" работу очередные звания и премии.И это были не простые работники ,а те кто в основной массе своей по национальным признакам также не должна было есть свинину(70% составляли евреии).Жрали свинину библейские свиноненавистники и сажали за веру.Жрали и сажали.
21.05.2018, 14:09
Гость: Кому

из перечисленных нужно вот так просто этим заниматься да 100% никому, тут и к бабке не ходи завязаны западные спецслужбы без сомнения амеры, вот кто везде суёт свой нос, вмешивается в дела других стран используя грязные методы для достижения своих целей.
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