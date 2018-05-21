ФСБ раскрыла экстремистскую группу в Крыму

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ФСБ раскрыла деятельность экстремистской группы, созданной помощником депутата Рады Мустафы Джемилева по указанию находящегося в розыске лидера Меджлиса крымско-татарского народа (организация, запрещена в России) Рефата Чубарова.

Как пишет РИА Новости, что экстремисты планировали преступления для устрашения "пророссийски настроенных крымских татар и нагнетания межнациональной напряженности" на полуострове. Группа была сформирована в Харькове, в нее входили помощник депутата Эрол Велиев и боксеры А. Стешенко и А. Третьяков.

В апреле Стешенко "раскрыли" при въезде в Крым, где он планировал провокацию накануне годовщины подписания Указа Президента "О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития".

Кроме того, в январе экстремисты подожгли дом муфтия Крыма Эмирали Аблаева. При этом они использовали бутылки с зажигательной смесью.

За каждую проведенную акцию им было обещано по пятьсот долларов США.

Возбуждены уголовные дела о создании экстремистского сообщества, вербовке и участии в нем. Велиеву и Третьякову обвинения предъявили заочно. Оба объявлены в федеральный розыск.