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Гостям столицы покажут лучшие места для селфи

15:43 21.05.2018
Фото с сайта mos.ru
Фото с сайта mos.ru
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На столичных вокзалах обозначат места, где гости города смогут сделать удачные селфи, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что места для фотографий с селфи будут отмечены с помощью специальных стикеров «Фотографировать разрешено». Всего планируется разместить около 180 таких наклеек. В среднем на каждом вокзале будет размещено около 20 наклеек, они будут размещены в залах ожидания, бизнес-зонах, на перронах и привокзальных площадях.

Кроме того, такие же стикеры появятся на всех станциях московского центрального кольца, на 48 платформах железной дороги и в зданиях 13 пересадочных узлов.

«Цель акции — популяризировать любительскую фотосъемку и напомнить пассажирам и туристам, что сделать первый красивый снимок можно сразу, сойдя с поезда», - говорится в сообщении.

Стикеры будут размещены в преддверии Чемпионата мира по футболу, который пройдет с 14 июня по 15 июля. 

Темы: Москва, Общественный транспорт в России, Чемпионат мира по футболу-2018 в России, ГУП «Московский метрополитен», ОАО «Российские железные дороги»
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