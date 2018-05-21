Гостям столицы покажут лучшие места для селфи

15:43

На столичных вокзалах обозначат места, где гости города смогут сделать удачные селфи, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что места для фотографий с селфи будут отмечены с помощью специальных стикеров «Фотографировать разрешено». Всего планируется разместить около 180 таких наклеек. В среднем на каждом вокзале будет размещено около 20 наклеек, они будут размещены в залах ожидания, бизнес-зонах, на перронах и привокзальных площадях.

Кроме того, такие же стикеры появятся на всех станциях московского центрального кольца, на 48 платформах железной дороги и в зданиях 13 пересадочных узлов.

«Цель акции — популяризировать любительскую фотосъемку и напомнить пассажирам и туристам, что сделать первый красивый снимок можно сразу, сойдя с поезда», - говорится в сообщении.

Стикеры будут размещены в преддверии Чемпионата мира по футболу, который пройдет с 14 июня по 15 июля.