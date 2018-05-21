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Минобороны во время ЧМ-2018 развернет мобильные группы для защиты от дронов

13:53 21.05.2018
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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Министерство обороны предоставит маневренные группы радиоэлектронной борьбы для защиты стадионов, где будут проходить матчи чемпионата мира по футболу, от беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в оборонном ведомстве и ВПК.

Мобильные группы будут направлены во все 11 российских городов, принимающих матчи ЧМ-2018.

Их оснастят экспериментальной разработкой «Силок» (ее характеристики в свободном доступе пока отсутствуют), комплексами «Свет-КУ», Р-330Р «Житель» и Р-934БМВ «Синица».

Средства для борьбы с беспилотниками выделяет и ФСБ, сообщил источник издания в Минобороны. По его словам, речь идет о 60 переносных комплексах малой дальности «Арбалет», предназначенных для подавления каналов связи, управления и навигации беспилотников. У ФСБ, сообщил он, также есть еще несколько собственных новых разработок в этой области.

Эксперт в области беспилотных авиационных систем Центра новых технологий Денис Федутинов рассказал изданию, что российские производители последнее время активно выводят на рынок разные средства борьбы с беспилотниками. Федутинов связывает это, в числе прочего, с нападениями на российскую базу в Сирии с использованием беспилотных летательных аппаратов.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи принимают: Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Екатеринбург, Калининград, Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Саранск и Сочи.

В рамках подготовки к чемпионату мира издан президентский указ об усиленных мерах безопасности. Он, в частности, требует приостановить работу «опасных производств и организаций» в регионах, где пройдут матчи, а также ограничивает проведение митингов и других массовых мероприятий. В Москве, как объявила мэрия, будет ограничена продажа алкоголя в зонах, прилегающих к ключевым объектам ЧМ (стадионы, фан-зоны и т. п.), а также изменена схема движения транспорта.

В начале января российская авиабаза Хмеймим дважды подверглась атаке с применением беспилотников — в новогоднюю ночь и в ночь на 6 января. Сообщалось, что в результате нападения на базу в ночь на 1 января были повреждены семь самолетов, но Минобороны это отрицает. Один из таких беспилотников Минобороны показало, заявив, что он не мог быть изготовлен в кустарных условиях.

Темы: Россия, Чемпионат мира по футболу-2018 в России, Министерство обороны РФ
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Комментарии читателей
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21.05.2018, 17:10
Гость: D.D.

Да ну - ерунда какая-то!
Даешь торы с триумфами вокруг каждого колизейя, а по улицам - панцири, причом, с правом превентивно, панимайш, пресекать возможные покусительства подлого народишка на мистическое таинство ногомячной мундеале, - очередями из всех стволов.
21.05.2018, 16:29
Гость: Родной

Не читайте до обеда украинских газет. Эти отсталые и вольнолюбивые идиоты могут такого наговорить, что у любого нормального человека аппетит пропадет. ... А все из-за того, что мама уроки не заставляла учить, а папа дневник не проверял.
21.05.2018, 15:26
Гость: Русский Иван

Укроэксперты! Ваш выход. Хочется послушать об отсталости русских, надувных мостах, и прочем. Народ нуждается в веселье.
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