Минобороны проиграло суд на полмиллиарда рублей

14:46

Арбитражный суд города Москвы разрешил спор между ОАО "Завод имени В. А. Дегтярева" и Министерством обороны. Соответствующее решение опубликовано в картотеке арбитражных дел.

В 2016 году стороны заключили договор на поставку противотанковой управляемой ракеты к комплексу "Корнет". Завод свои обязательства исполнил и передал министерству ракету, однако не получил полную оплату за нее, в связи с чем обратился в суд с иском на 547 млн руб. (дело № А40-245718/2017), сообщает «Право.ру».

Министерство в свою очередь заявило встречный иск, потребовав от Завода 269 млн руб. неустойки.

Дмитрий Рыбин, который рассмотрел спор, пришел к выводу об обоснованности требований истца и удовлетворил их в полном объеме. А вот по встречному требованию судья значительно уменьшил сумму ко взысканию – до 32 млн руб.

Таким образом, после зачета встречных требований Министерство должно заплатить своему контрагенту 515 млн руб., а также оплатить госпошлину – 200 000 руб.