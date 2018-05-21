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Минобороны проиграло суд на полмиллиарда рублей

14:46 21.05.2018
Здание Минобороны РФ © KM.RU, Алексей Белкин
Здание Минобороны РФ © KM.RU, Алексей Белкин
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Арбитражный суд города Москвы разрешил спор между ОАО "Завод имени В. А. Дегтярева" и Министерством обороны. Соответствующее решение опубликовано в картотеке арбитражных дел.

В 2016 году стороны заключили договор на поставку противотанковой управляемой ракеты к комплексу "Корнет". Завод свои обязательства исполнил и передал министерству ракету, однако не получил полную оплату за нее, в связи с чем обратился в суд с иском на 547 млн руб. (дело № А40-245718/2017), сообщает «Право.ру».

Министерство в свою очередь заявило встречный иск, потребовав от Завода 269 млн руб. неустойки.

Дмитрий Рыбин, который рассмотрел спор, пришел к выводу об обоснованности требований истца и удовлетворил их в полном объеме. А вот по встречному требованию судья значительно уменьшил сумму ко взысканию – до 32 млн руб.

Таким образом, после зачета встречных требований Министерство должно заплатить своему контрагенту 515 млн руб., а также оплатить госпошлину – 200 000 руб.

Темы: Арбитражное судопроизводство в России, Министерство обороны РФ
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Комментарии читателей
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21.05.2018, 18:56
Гость: Евгений В

Скоро, после сдирания "трех шкур", за сдирание четвертой шкуры с народа приступят.
21.05.2018, 18:42
Гость: Михаил

А неудавшемуся прорабу все до лампочки!
21.05.2018, 15:46
Гость: Влад

МО кидает всех, кого может. И завод Дектярева рано радуется: не он один выиграл арбитраж у МО, но денег они так и не увидели, разве что на особых условиях.
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