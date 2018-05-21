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Профсоюз учителей заявил о невыполнении «майского указа» 2012 года

11:43 21.05.2018
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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Зарплаты учителей до сих пор не достигли среднего по региону уровня, как предполагал «майский указ» президента РФ от 2012 года, пишет «Коммерсант».

Об этом говорится в докладе, подготовленном экспертным центром Конфедерации труда России и профсоюзом «Учитель», с которым удалось ознакомиться изданию.

Действующая система, при которой часть зарплаты учителя привязана к результатам его работы, из-за отсутствия четких критериев оценки эффективности «позволяет манипулировать расходами на образование в соответствии с приоритетами региональных властей». Из-за этого, указывают авторы доклада, зарплаты педагогов в разных регионах различаются более чем в четыре раза.

Доклад планируется представить 21 мая на заседании президентского Совета по правам человека.

В феврале Минобрнауки объявило, что «майские указы» о зарплате учителей в 2017 году были выполнены.

Комментируя доклад, в министерстве просвещения изданию сообщили, что работникам сферы образования в рамках выполнения «майских указов» «было выделено самое существенное дополнительное финансирование». Зарплата учителей в среднем по стране, заявила пресс-служба ведомства, «соответствуют значениям, заложенным в указах».

«Майские указы» — пакет распоряжений, подписанный Владимиром Путиным после начала его третьего президентского срока в мае 2012 года. «Майские указы», как было объявлено, направлены на реализацию основных предвыборных обещаний Путина.

В апреле центр экономики непрерывного образования института прикладных экономических исследований РАНХиГС сообщал со ссылкой на данные мониторинга, что за четыре года в России стало вдвое больше учителей, которые работают на две ставки, а половина педагогов еще и подрабатывает.

В мае 2018 года, начав четвертый срок на посту президента, Путин подписал новый пакет указов, направленных на повышение продолжительности жизни и снижения уровня бедности. Также Путин поручил правительству вывести Россию в пятерку крупнейших экономик мира.

Темы: Социальные проблемы в России, Образование в России, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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21.05.2018, 19:01
Гость: *

"Профсоюз учителей заявил о невыполнении «майского указа» 2012 года" - поздняк метаться, в феврале-парте неоднократно заявлялось, что "майские указы"(тм) выполнены! А недовольных зарплатой учителей староновый премьер открытым текстом послал в...
21.05.2018, 19:00
Гость: Евгений В

А я думал, честно, что фактически действующих активных профсоюзов в РФ уже давно уже, что они остались в СССР. Юридически они вроде бы, как есть, но без малейших прав.
21.05.2018, 18:27
Гость: Приведу факты не назыввая фамилий.

Согласно декларации о доходах директора сельской школы одного из районов Орловской области размещённой на сайте в интернете его среднемесячный доход (источник дохода согласно декларации - З/п) 78 тыс. рублей.
Его жены - заместителя директора по научной работе 87 тыс. рублей.
Учительская ставка с учётом 25% сельской надбавки не дотягивает до 12 тыс. рублей.
Средний доход подсчитать не трудно.
Над тарифный фонд в руках директора, а он "честный".
Так что, кое кто даже перевыполнил "Майские указы".
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