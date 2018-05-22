С 22 по 31 мая в Севастополе пройдёт кинофорум «Золотой Витязь»

19:52

С 22 по 31 мая в Севастополе пройдёт XХVII Международный Кинофорум «Золотой Витязь». Решение ежегодно проводить в городе-герое крупнейший и старейший в новой России кинофорум было принято в 2015 году руководством МКФ «Золотой Витязь» и Администрацией города, подписавшими бессрочное Соглашение сразу же после возвращения Севастополя в Родную Гавань.

Международный Кинофорум «Золотой Витязь» объединяет кинематографистов из разных стран мира под девизом «За нравственные идеалы, за возвышение души человека».

Организаторы Кинофорума — Правительство Севастополя, МКФ «Золотой Витязь», Министерство культуры Российской Федерации, МЧС России, при участии Союза кинематографистов России и Госфильмофонда России.

Президент Кинофорума — сопредседатель Общественной палаты Союзного государства, первый заместитель председателя Общественного совета при Министерстве культуры Российской Федерации, член Патриаршего совета по культуре, председатель Славянского Творческого Союза, директор Института культуры МЧС России, народный артист России Николай Петрович Бурляев.

Почетные попечители «Золотого Витязя» — Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, министр культуры Российской Федерации В.Р. Мединский, министр МЧС России В.А. Пучков, губернатор города Севастополя Д.В. Овсянников.